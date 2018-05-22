Умертвив Александра Гордона, Никас Сафронов с ним помирился

Слухи о непростых отношениях между Никасом Сафроновым и Александром Гордоном муссируются уже несколько лет. Поговаривают, что художник сильно обиделся на известного телеведущего и режиссера за то, что он, сам того не ведая, его крупно подвел. Поэтому информация о том, что Никас нарисовал по просьбе Гордона афишу к его новому фильму «Дядя Саша», вызвала у журналистов некоторое удивление.

Как рассказал нам знаменитый художник, действительно, принимая участие в авторской программе Александра «Гордон Кихот», он попал в неприятную ситуацию, возникшую в результате недоразумения:

— Тогда на съемках Саша Гордон спросил, есть ли в Эрмитаже мои работы, о чем я ранее рассказал в интервью газете «Труд» , — вспоминает Никас. — Я ответил: раз я сказал, значит, есть. Но Гордон возразил, что это не так: есть письмо из Эрмитажа, что в музее моих работ нет. В студии некоторые участники стали обвинять меня во лжи. После записи программы я позвонил секретарю Оле, которая подтвердила, что там есть четыре моих работы — о чем свидетельствует альбом Эрмитажа, в который они вошли. Это были две фарфоровые тарелки, расписанные мной на Ломоносовском заводе специально для Эрмитажа, и две фарфоровые статуэтки женщины-кошки и мужчины-лошади, сделанные там же.

Александр Гордон эту историю прекрасно помнит. Во время записи он был уверен: Никас лукавит.

— У меня действительно была программа «Гордон Кихот», где я боролся с ветряными мельницами, — рассказал телеведущий. — На тот момент я еще не был знаком с Никасом и его работами, поэтому мне казалось, что он делает из себя большего художника, чем является на самом деле. Я стал страшно возражать против этого явления. А оказалось, что возникло жутчайшее недоразумение по вине моих редакторов, которые предоставили мне неверную информацию. Они сказали: Никас хвалится тем, что его картины есть в Эрмитаже, а на самом деле их там нет. Они не учли одну деталь: Сафронов говорил про работы, а не картины. И тем самым невольно подставили Никаса, дав мне неверную информацию, которую я и озвучил во время съемок. Сразу после этого выяснилось, что речь шла не о картинах, а о четырех работах, которые действительно есть в Эрмитаже. Одно перепутанное слово заставило меня подумать, что Сафронов лжет. К сожалению, моя программа вышла без объяснений этого злополучного недоразумения. За что я извинялся перед Никасом десять тысяч раз.

Чтобы для всех окончательно развеять все недоразумения и разногласия, Гордон приехал в гости к Сафронову, дабы уговорить его написать афишу к своему новому фильму «Дядя Саша», который уже 6 июня этого года будет показан на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.

— Рад, что Никас оказался сговорчивым, — рассуждает Александр. — Потому что тема — интересная и актуальная. И Никас нарисовал к фильму, как я считаю, гениальный постер.

Видимо, для того, чтобы самый известный живописец России не отказался наотрез от предложения, Гордон разрешил ему нарисовать его персонажа на картине мертвым.

— В знак нашего окончательного примирения я согласился его умертвить на афише, — улыбается Сафронов. — Было два варианта плаката. Первый я начал делать сразу после разговора с Сашей, выслушав основную фабулу с его слов. Но оказалось, что я не до конца уловил замысел режиссера. Чтобы я проник окончательно в историю, описанную в ленте, Саша попросил меня посмотреть фильм. И после того, как я это сделал, я написал второй вариант, который Гордону очень понравился. В этой работе все совпадает с его чувствами, настроением, содержанием фильма. Я, с его слов, «попал»: получилось то, что он хотел увидеть. Так что, умертвив его на плакате, мы зародили нашу с ним крепкую творческую дружбу.