Мацуев, Тилеманн и Дрезденская госкапелла дадут три концерта в России

МОСКВА, 22 мая. / ТАСС /. Музыканты Дрезденской государственной капеллы под управлением Кристиана Тилеманна прибыли в Россию, чтобы дать первые за 15 лет концерты в нашей стране. Коллектив выступит 23 мая в Москве, 25 мая в Санкт-Петербурге и 27 мая в Калининграде, сообщил во вторник пианист Денис Мацуев , который участвует в гастролях в качестве солиста.

"Наше турне началось в Дрездене несколько дней назад. У нас будет три российских города: Москва, Санкт-Петербург и Калининград", — сказал Мацуев, добавив, что далее в гастрольном плане музыкантов — Париж, Люцерн и Баден-Баден.

В программе вечеров — увертюра к опере «Оберон» Вебера и Четвертая симфония Брамса, а также Второй фортепианный концерт Листа, в котором и будет солировать Мацуев.

Российско-германское сотрудничество

Маэстро Тилеманн сказал, что в России он не впервые. «Последний раз я был здесь с Венским филармоническим оркестром и вспоминаю вашу великолепную публику — как внимательно люди слушают и ценят хорошую музыку!» — отметил он.

Тилеманн рассказал, что с российским пианистом— виртуозом они «понимают друг друга вслепую». «Мы даже не договариваемся ни о чем, а просто начинаем играть вместе — и наше взаимодействие получается замечательным», — заметил дирижер.

Мацуев, в свою очередь, назвал совместную работу счастьем. «Это огромное счастье играть с такими музыкантами, и общение с маэстро Тилеманном на сцене и за сценой — это мастер-класс», — подчеркнул он.

Роль подобного культурного сотрудничества высоко оценил посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич, который по случаю турне принял музыкантов и прессу в своей резиденции. «Времена сейчас не простые, и мы должны следить, чтобы работали важные мосты: наука, культура, экономика. Настоящее счастье — наблюдать культуру на таком высоком уровне и слушать, как российские и немецкие художники, артисты взаимодействуют», — заметил дипломат.

Гости из Германии

Дрезденскую государственную капеллу основали в 1548 году и она является одним из старейших оркестров мира. Более 60 лет с коллективом сотрудничал Рихард Штраус . В Дрездене состоялись премьеры девяти опер композитора, в числе которых «Электра», «Саломея» и «Кавалер розы», капелле посвящена его «Альпийская симфония».

Домашней площадкой Дрезденской государственной капеллы является Оперный театр в Дрездене (Земперопер). Коллектив регулярно выступает в дрезденской Фрауэнкирхе. Оркестр активно гастролирует, выступая на лучших сценических площадках. С 2013 года Дрезденская государственная капелла — базовый коллектив Зальцбургского Пасхального фестиваля, который также возглавляет Кристиан Тилеманн.

Тилеманн уже шесть сезонов выступает главным дирижером Дрезденской государственной капеллы. Он занимал пост музыкального директора в Нюрнберге, руководил Немецкой оперой Берлина, был музыкальным руководителем Мюнхенского филармонического оркестра.