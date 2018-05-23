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В Москве впервые за 15 лет выступит Дрезденская государственная капелла
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В Москве впервые за 15 лет выступит Дрезденская государственная капелла 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Дрезденская государственная капелла под управлением Кристиана Тилеманна в среду впервые за 15 лет даст концерт в Москве, в Зале им. Чайковского, сообщили в пресс-службе Московской филармонии.
В программе вечера — увертюра к опере «Оберон» Вебера и Четвертая симфония Брамса, а также Второй фортепианный концерт Листа, солировать в котором будет российский пианист Денис Мацуев, в 2017 году выбранный приглашенным солистом-виртуозом Дрезденской государственной капеллы.
Тем же составом музыканты дадут еще два концерта в России: 25 мая в Санкт-Петербурге и 27 мая в Калининграде, а затем продолжат большое европейское турне в Париже, Люцерне и Баден-Бадене.
Маэстро Тилеманн в России не впервые и высоко ценит местную публику за то, как она «внимательно слушает и ценит хорошую музыку». О сотрудничестве с Мацуевым дирижер рассказал, что они «понимают друг друга вслепую». Мацуев в свою очередь назвал совместную работу счастьем.
Дрезденскую государственную капелла основали в 1548 году, она является одним из старейших оркестров мира. Более 60 лет с коллективом сотрудничал Рихард Штраус. В Дрездене состоялись премьеры девяти опер композитора, в числе которых «Электра», «Саломея» и «Кавалер розы», капелле посвящена его «Альпийская симфония». Сейчас оркестр активно гастролирует, выступая на лучших сценических площадках, а с 2013 года является базовым на Зальцбургском Пасхальном фестивале, который также возглавляет Кристиан Тилеманн.
Тилеманн уже шесть сезонов выступает главным дирижером Дрезденской государственной капеллы. Он занимал пост музыкального директора в Нюрнберге, руководил Немецкой оперой Берлина, был музыкальным руководителем Мюнхенского филармонического оркестра.
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