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Колокольников рассказал об увлечении русских актеров кокаином
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Колокольников рассказал об увлечении русских актеров кокаином 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российский актер Юрий Колокольников дал интервью Юрию Дудю. Запись опубликована на YouTube-канале «вДудь» в среду, 22 мая.
Журналист спросил артиста о том, какой город, кроме Москвы и Лос-Анджелеса, тот считает лучшим городом Земли. Колокольников ответил, что ему очень понравился Амстердам, после чего Дудь поинтересовался, часто ли актер употребляет марихуану. Колокольников сообщил, что примерно раз в неделю.
«Меня не расслабляет, у меня, наоборот, включается концентрация, творчество, разговор, как у многих от кокаина. Я поэтому кокаин вообще терпеть не могу», — уточнил артист.
Дудь также попросил подтвердить информацию, что в русском актерстве распространен кокаин. «Ты знаешь, я это узнал недавно. В том плане, что я просто вдруг понял, что вокруг все [употребляют], как-то нездорово. Я просто, слава богу, не люблю кокаин», — отметил он.
Колокольников добавил, что в России большая проблема с «химией» (синтетическими наркотиками), в частности с амфетамином.
Юрий Колокольников в начале 2000-х годов пробовал свои силы в Голливуде, однако в США его карьера не сложилась. В России актер снимался в телесериале «Дети Арбата», фильмах «Бумер-2», «Бесы», «Интимные места» и других. Он также снялся в американском сериале «Игра престолов».
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