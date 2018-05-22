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Забавный фейл Эмилии Кларк: актриса попыталась изобразить Чубакку
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Забавный фейл Эмилии Кларк: актриса попыталась изобразить Чубакку 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
В преддверии выхода фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории» на шоу Джимми Фэллона пришла актриса Эмилия Кларк, исполнившая главную женскую роль в кинокартине.
Во время телепередачи ведущий попросил Кларк произнести несколько фраз на шириивуке — языке Чубакки и других вуки.
Скриншот видео
Прежде чем что-нибудь произнести, актриса подчеркнула, что не очень хорошо владеет этим языком. И действительно, ее клич оказался максимально не похожим на Чубакку. Кларк сразу же призналась, что не ожидала от себя такого фейла: «Боже, это даже хуже, чем я представляла в своей голове».
Актриса также рассказала, что съемки в новом фильме вселенной «Звездных войн» похожи на поход в «Диснейленд», потому что по площадке ходят дроиды, жестами и мимикой которых управляют актеры.
В новой картине Кларк сыграла Киру — подругу детства Хана Соло, которую он встретил после долгих лет разлуки.
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