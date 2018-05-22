От Аль Пачино до Джима Керри: 16 звезд, начинавших карьеру с грязной работы

Порой кажется, что все звезды Голливуда родились успешными и заработали свои миллионы долларов еще при рождении, но это далеко не так.

Практически все из них, прежде чем стать знаменитыми на весь мир, работали официантами, уборщиками, вышибалами в ночных клубах, официантами и кем только можно.

Кадр из фильма «Брюс Всемогущий»

Playboy составил список из популярных голливудских звезд, которые начинали свой путь с низкооплачиваемой, а иногда даже грязной работы.

Мэттью Макконахи

Разнорабочий на куриной ферме

Мэттью Макконахи решил стать востребованным актером примерно к 22 годам. Он стал узнаваемым и популярным после того, как снялся в нескольких рекламных роликах, а также получил роль в фильме «Под кайфом и в смятении».

Но до прихода славы актер жил в Австралии и параллельно с учебой трудился разнорабочим на куриной ферме. В его обязанности входила уборка куриного помета, сбор яиц и ощипывание пернатых.

Продавец в видеопрокате

Великий режиссер Квентин Тарантино с самого раннего детства знал, что от жизни ему нужно только кино. Он начинал с продажи билетов и попкорна в кинотеатре, потом пошел на курсы актерского мастерства, а после этого устроился продавцом в видеопрокат.

В тот момент он получил бесценный опыт, пересмотрев сотни фильмов и пообщавшись с не меньшим количеством покупателей. Таким образом, он понял, что нравится обычному зрителю и уже через десять лет стал известным на весь мир киноделом.

Плотник

Становление Харрисона Форда на поприще популярного актера является наглядным примером удачного стечения обстоятельств и, конечно же, недюжего таланта.

В 60-х годах Форда отчислили из университета, и он поехал в Лос-Анджелес подписывать контракт с компанией Columbia Pictures. Однако на тот момент молодого актера вырезали практически из всех картин, в которых он снялся.

Поэтому будущий Индиана Джонс и Хан Соло в одном лице решил бросить свое предназначение и пошел работать плотником. В один день он получил ответственное задание сделать кабинет для режиссера Джорджа Лукаса . В итоге неудавшийся актер и Лукас подружились, что принесло Форду роль в фильме «Американское граффити».

Ну, а дальше вы знаете.

Уборщик

Когда Джиму Керри было 16 лет, его семья обанкротилась и жила в маленьком фургончике. В то время будущий актер ходил в школу и подрабатывал уборщиком мусора на фабрике. Спустя два года Керри уехал в Голливуд и начал карьеру комика. Воспоминания о прошлой профессии актер визуализировал в фильме «Брюс Всемогущий».

Уборщик

Киану Ривза можно со всей уверенностью назвать полноценным коллегой Джима Керри. Когда актер рос в Торонто, ему хотелось стать более независимым от своих родителей, поэтому Киану работал уборщиком и мечтал о больших ролях в кино.

В итоге парень стал тем, кем хотел, несмотря на то, что в последнее время часто бывает замеченным в состоянии экзистенциального кризиса.

Цирковой клоун

Хью Джекман определился со своей профессией довольно быстро. Уже в 20 лет он знал, что ему необходимо стать квалифицированным актером. В те времена он поступил на актерское отделение в австралийском Перте. Во время обучения у Джекмана не было больших ролей и миллионных гонораров, поэтому он подрабатывал клоуном, развлекая маленьких детишек.

За каждое перевоплощение на каком-нибудь из праздников актер получал по 50 долларов и, конечно, немалый опыт взаимодействия с аудиторией. После обучения в институте Джекман устроился на ТВ, а впоследствии стал Росомахой.

Вышибала

А ты думал, что мышцы Вин Дизеля и его героический образ ничего не значат? Не тут-то было. Уже в 17 лет молодой Дизель устроился на работу вышибалой в один из нью-йоркских клубов, и на протяжении трех лет следил за дисциплиной неуравновешенных гостей ночных заведений. Но потом актер переехал в Лос-Анджелес и начал путь Доминика Торетто.

Вышибала

Жан-Клод Ван Дамм тоже не зря умеет мастерски садиться на шпагат и сниматься в фильмах про кикбоксеров. Актер и правда был профессиональным кикбоксером, пока из-за травмы не перебрался в Голливуд, где начал работать вышибалой в клубе Чака Норриса

Впоследствии он начал демонстрировать свои боевые навыки на больших экранах.

Билетный контролер

Аль Пачино был трудным подростком. В девять лет он начал курить сигареты, к 13 годам стал пить алкоголь и употреблять марихуану, а в 17 лет его выгнали из школы, а потом из дома. Чтобы как-то выживать и платить за квартиру, а также за обучение в актерской студии Аль Пачино проверял билеты у пассажиров в нью-йоркских автобусах.

Но это не единственная строчка в трудовой книжке актера. Прежде чем мировая слава настигла Апь Пачино, он успел сменить множество профессий и даже побывать бездомным.

Рекламная курица

Когда Брэд Питт учился в университете Миссури, он решил за две недели до вручения диплома отправиться в Голливуд искать место на «Аллее Славы». Прежде чем стать профессиональным актером, Питт старался зарабатывать всеми доступными способами. Одной из профессий актера стала подработка в мексиканском ресторане El Pollo Loco, на которой Питт стоял в костюме большой курицы и приглашал прохожих посетить заведение.

Чистильщик бассейна

После школы будущий герой вестернов попал в армию, где получил специальность инструктора по плаванию. Когда Клинту Иствуду удалось вернуться со службы живым, он случайным образом оказался на телевидении и иногда появлялся в различных ток-шоу.

Чтобы прокормить семью актер сменил множество профессий, в том числе чистильщика бассейна. Его услугами пользовались разные голливудские знаменитости, которые потом немало удивлялись, наблюдая бывшего работника в кино.

Мороженщица

В свое время Джулия Робертс приехала покорять Нью-Йорк, поступив на актерский факультет. Она ходила на разные кастинги и искала ту самую роль, которая принесет ей миллионные гонорары. В промежутках между пробами актриса работала моделью, а иногда продавала мороженое.

Шэрон Стоун всю жизнь стремилась стать эталоном красоты и успешной актрисой. В юности ей удалось поучаствовать в разных конкурсах красоты и к 19 годам стать востребованной моделью. Однако до этого она подрабатывала в «Макдональдсе».

Марлон Брандо

Землекоп

Марлон Брандо с самого детства изучал искусство мима, копируя выражения лиц случайных людей. В 40-х годах будущего «Крестного отца» отчислили из школы, и он подумал податься на фронт. Однако при прохождении медкомиссии Брандо был признан непригодным к военной службе.

Поэтому летом 1943 года актер копал траншеи под палящим солнцем. Может, именно этот момент сподвиг его поступить в театральную школу.

Сборщик Табака

В юности Джордж Клуни мечтал стать звездой бейсбола, однако, когда он пытался попасть в клуб «Цинцинати Редс» ему отказали. Тогда Клуни окончил колледж по специальности «политология», а потом провалил экзамены в университете. Все эти события способствовали тому, чтобы будущий актер начал искать свое предназначение на большом экране.

Пока он снимался во второстепенных ролях и коротких эпизодах, ему приходилось где-то доставать деньги, и одним из таких способов была профессия сборщика табака.

Коллектор

Кто бы мог подумать, но прежде чем стать популярной актрисой Деми Мур выбивала деньги из кредиторов. Это произошло в тот момент, когда девушка занималась актерским мастерством, но большие роли почему-то обходили ее стороной. Мур тогда было 16 лет, и только спустя 12 лет она стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире.