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От Аль Пачино до Джима Керри: 16 звезд, начинавших карьеру с грязной работы
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От Аль Пачино до Джима Керри: 16 звезд, начинавших карьеру с грязной работы 

PlayboyRussia.com 58 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Порой кажется, что все звезды Голливуда родились успешными и заработали свои миллионы долларов еще при рождении, но это далеко не так.
Практически все из них, прежде чем стать знаменитыми на весь мир, работали официантами, уборщиками, вышибалами в ночных клубах, официантами и кем только можно.
Кадр из фильма «Брюс Всемогущий»
Playboy составил список из популярных голливудских звезд, которые начинали свой путь с низкооплачиваемой, а иногда даже грязной работы.
Мэттью Макконахи
Разнорабочий на куриной ферме
Мэттью Макконахи решил стать востребованным актером примерно к 22 годам. Он стал узнаваемым и популярным после того, как снялся в нескольких рекламных роликах, а также получил роль в фильме «Под кайфом и в смятении».
Но до прихода славы актер жил в Австралии и параллельно с учебой трудился разнорабочим на куриной ферме. В его обязанности входила уборка куриного помета, сбор яиц и ощипывание пернатых.
Квентин Тарантино
Продавец в видеопрокате
Великий режиссер Квентин Тарантино с самого раннего детства знал, что от жизни ему нужно только кино. Он начинал с продажи билетов и попкорна в кинотеатре, потом пошел на курсы актерского мастерства, а после этого устроился продавцом в видеопрокат.
В тот момент он получил бесценный опыт, пересмотрев сотни фильмов и пообщавшись с не меньшим количеством покупателей. Таким образом, он понял, что нравится обычному зрителю и уже через десять лет стал известным на весь мир киноделом.
Харрисон Форд
Плотник
Становление Харрисона Форда на поприще популярного актера является наглядным примером удачного стечения обстоятельств и, конечно же, недюжего таланта.
В 60-х годах Форда отчислили из университета, и он поехал в Лос-Анджелес подписывать контракт с компанией Columbia Pictures. Однако на тот момент молодого актера вырезали практически из всех картин, в которых он снялся.
Поэтому будущий Индиана Джонс и Хан Соло в одном лице решил бросить свое предназначение и пошел работать плотником. В один день он получил ответственное задание сделать кабинет для режиссера Джорджа Лукаса. В итоге неудавшийся актер и Лукас подружились, что принесло Форду роль в фильме «Американское граффити».
Ну, а дальше вы знаете.
Джим Керри
Уборщик
Когда Джиму Керри было 16 лет, его семья обанкротилась и жила в маленьком фургончике. В то время будущий актер ходил в школу и подрабатывал уборщиком мусора на фабрике. Спустя два года Керри уехал в Голливуд и начал карьеру комика. Воспоминания о прошлой профессии актер визуализировал в фильме «Брюс Всемогущий».
Киану Ривз
Уборщик
Киану Ривза можно со всей уверенностью назвать полноценным коллегой Джима Керри. Когда актер рос в Торонто, ему хотелось стать более независимым от своих родителей, поэтому Киану работал уборщиком и мечтал о больших ролях в кино.
В итоге парень стал тем, кем хотел, несмотря на то, что в последнее время часто бывает замеченным в состоянии экзистенциального кризиса.
Хью Джекман
Цирковой клоун
Хью Джекман определился со своей профессией довольно быстро. Уже в 20 лет он знал, что ему необходимо стать квалифицированным актером. В те времена он поступил на актерское отделение в австралийском Перте. Во время обучения у Джекмана не было больших ролей и миллионных гонораров, поэтому он подрабатывал клоуном, развлекая маленьких детишек.
За каждое перевоплощение на каком-нибудь из праздников актер получал по 50 долларов и, конечно, немалый опыт взаимодействия с аудиторией. После обучения в институте Джекман устроился на ТВ, а впоследствии стал Росомахой.
Вин Дизель
Вышибала
А ты думал, что мышцы Вин Дизеля и его героический образ ничего не значат? Не тут-то было. Уже в 17 лет молодой Дизель устроился на работу вышибалой в один из нью-йоркских клубов, и на протяжении трех лет следил за дисциплиной неуравновешенных гостей ночных заведений. Но потом актер переехал в Лос-Анджелес и начал путь Доминика Торетто.
Жан-Клод Ван Дамм
Вышибала
Жан-Клод Ван Дамм тоже не зря умеет мастерски садиться на шпагат и сниматься в фильмах про кикбоксеров. Актер и правда был профессиональным кикбоксером, пока из-за травмы не перебрался в Голливуд, где начал работать вышибалой в клубе Чака Норриса.
Впоследствии он начал демонстрировать свои боевые навыки на больших экранах.
Аль Пачино
Билетный контролер
Аль Пачино был трудным подростком. В девять лет он начал курить сигареты, к 13 годам стал пить алкоголь и употреблять марихуану, а в 17 лет его выгнали из школы, а потом из дома. Чтобы как-то выживать и платить за квартиру, а также за обучение в актерской студии Аль Пачино проверял билеты у пассажиров в нью-йоркских автобусах.
Но это не единственная строчка в трудовой книжке актера. Прежде чем мировая слава настигла Апь Пачино, он успел сменить множество профессий и даже побывать бездомным.
Брэд Питт
Рекламная курица
Когда Брэд Питт учился в университете Миссури, он решил за две недели до вручения диплома отправиться в Голливуд искать место на «Аллее Славы». Прежде чем стать профессиональным актером, Питт старался зарабатывать всеми доступными способами. Одной из профессий актера стала подработка в мексиканском ресторане El Pollo Loco, на которой Питт стоял в костюме большой курицы и приглашал прохожих посетить заведение.
Клинт Иствуд
Чистильщик бассейна
После школы будущий герой вестернов попал в армию, где получил специальность инструктора по плаванию. Когда Клинту Иствуду удалось вернуться со службы живым, он случайным образом оказался на телевидении и иногда появлялся в различных ток-шоу.
Чтобы прокормить семью актер сменил множество профессий, в том числе чистильщика бассейна. Его услугами пользовались разные голливудские знаменитости, которые потом немало удивлялись, наблюдая бывшего работника в кино.
Джулия Робертс
Мороженщица
В свое время Джулия Робертс приехала покорять Нью-Йорк, поступив на актерский факультет. Она ходила на разные кастинги и искала ту самую роль, которая принесет ей миллионные гонорары. В промежутках между пробами актриса работала моделью, а иногда продавала мороженое.
Шэрон Стоун
Работница «Макдональдса»
Шэрон Стоун всю жизнь стремилась стать эталоном красоты и успешной актрисой. В юности ей удалось поучаствовать в разных конкурсах красоты и к 19 годам стать востребованной моделью. Однако до этого она подрабатывала в «Макдональдсе».
Марлон Брандо
Землекоп
Марлон Брандо с самого детства изучал искусство мима, копируя выражения лиц случайных людей. В 40-х годах будущего «Крестного отца» отчислили из школы, и он подумал податься на фронт. Однако при прохождении медкомиссии Брандо был признан непригодным к военной службе.
Поэтому летом 1943 года актер копал траншеи под палящим солнцем. Может, именно этот момент сподвиг его поступить в театральную школу.
Джордж Клуни
Сборщик Табака
В юности Джордж Клуни мечтал стать звездой бейсбола, однако, когда он пытался попасть в клуб «Цинцинати Редс» ему отказали. Тогда Клуни окончил колледж по специальности «политология», а потом провалил экзамены в университете. Все эти события способствовали тому, чтобы будущий актер начал искать свое предназначение на большом экране.
Пока он снимался во второстепенных ролях и коротких эпизодах, ему приходилось где-то доставать деньги, и одним из таких способов была профессия сборщика табака.
Деми Мур
Коллектор
Кто бы мог подумать, но прежде чем стать популярной актрисой Деми Мур выбивала деньги из кредиторов. Это произошло в тот момент, когда девушка занималась актерским мастерством, но большие роли почему-то обходили ее стороной. Мур тогда было 16 лет, и только спустя 12 лет она стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире.
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