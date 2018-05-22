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Органный фестиваль в Кусково
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Органный фестиваль в Кусково 

ИД «Собеседник» 59 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Настоящий праздник для любителей классической музыки пройдет в музее-усадьбе Кусково с 26 мая по 25 августа 2018 года.
Самые известные российские органисты, звезды оперы, солисты-инструменталисты и ансамбли старинной музыки выступят в этом году в рамках единого фестиваля. Они исполнят вечные классические произведения, а также продемонстрируют оригинальные средневековые и этнические композиции и современный джаз.
Открывать и закрывать фестиваль будет барочная капелла «Золотой век», исполняющая музыку XVI–XVIII веков на исторических инструментах. Прозвучат бессмертные творения Баха, Вивальди, Кальдара и других композиторов эпохи барокко.
2 июня стартует оригинальная программа «Три мира старой Испании», во время которой испанские песни XV–XVII веков прозвучат в сопровождении органа и перкуссии. 4 июня можно будет услышать американские мелодии в рамках программы «Ритмы дальних берегов».
Внимание ценителей музыки также, несомненно, привлечет выступление народного артиста России Александра Князева, который 11 июня исполнит в усадьбе «Органную мессу» Баха. 21 июля прозвучит музыка эпохи барокко, связанная с птицами. 11 августа можно будет услышать сочинения для органа Юрия Буцко в исполнении Алексея Шевченко. Этот концерт приурочен к 80-летию композитора. А 15 августа о жизни Баха расскажет актер театра и кино Валерий Баринов.
Все и это многое другое будет исполняться на современном цифровом органе, изготовленном вручную и максимально соответствующим своему прототипу — духовому органу.
Кусково, бывшая подмосковная усадьба Шереметевых, издавна привлекает посетителей своими роскошными интерьерами и прекрасной архитектурой. Этим летом у них появится очень весомая причина побывать здесь снова, поскольку волшебная музыка, которая, возможно, звучала тут на старинных балах, вновь зазвучит во всем своем великолепии!
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