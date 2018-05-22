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Почта России предлагает петербуржцам выбрать лучший проект «Нулевой версты»
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Почта России предлагает петербуржцам выбрать лучший проект «Нулевой версты» 

Собака 53 минуты назад
Фото: Собака
«Почта России» предлагает петербуржцам выбрать лучший проект «Нулевой версты»: конкурсная комиссия при участии Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Государственного музея городской скульптуры уже выбрало три эскиза, которые претендуют на победу. Теперь лучший из них смогут выбрать горожане.
Работы должны быть созвучны историческому облику Главпочтамта и городской среде Петербурга в целом. «Мы получили эскизы от опытных архитекторов, от студентов-дизайнеров, от горожан, интересующихся архитектурой и историей. Сложно было сделать выбор между ультрасовременным минимализмом, строгой классикой, торжественной роскошью, символизмом. Но как в конечном итоге будет выглядеть новая достопримечательность города — решать петербуржцам», — рассказали нам в «Почте России».
Проекты, вышедшие в финал конкурса, размещены в здании Главпочтамта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 9а, где все желающие могут их изучить и проголосовать за понравившийся вариант, написав имя автора проекта на любой открытке, почтовой карточке или конверте и опустив в почтовый ящик, который установлен рядом с экспозицией.
Кроме того, принять участие в голосовании можно, отправив открытку или письмо с именем автора проекта по адресу 190000, Санкт— Петербург, ул. Большая Морская, 61 с пометкой «Нулевая верста». Подведение итогов и объявление победителя конкурса состоится накануне 315-летия Петербурга. Имя автора проекта-победителя будет увековечено на композиции «Нулевая верста», которую «Почта России» изготовит и установит в здании Главпочтамта уже в этом году.
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