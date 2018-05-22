Болельщикам ЧМ-2018 в Казани представят татарскую инди-музыку и национальные пьесы

КАЗАНЬ, 22 мая. / ТАСС /. Власти Татарстана подготовили для болельщиков чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2018 году обширную культурную программу, которая включает в себя русскую классику, татарстанскую современную альтернативную музыку, джаз и даже исламскую духовную музыку. О том, чем планируется удивить болельщиков ЧМ в Казани — в материале ТАСС.

"Культурная программа будет включать около 90 специально организованных мероприятий. Для нас очень важно охватить многообразие жанров, это и театры, и концерты, и музеи, и кино. Стили, направления на любой вкус — и молодежное, и классическое, и балет, и опера, и обязательно альтернативная татарстанская музыка", — сказала журналистам первый заместитель министра культуры Татарстана Эльвира Камалова.

В частности, в Казани во время ЧМ пройдет Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень», где будет представлена русская классическая музыка. «Это — русская классика, Чайковский, Рахманинов почти весь», — объясняет Камалова.

Также гостям и болельщикам турнира представят музыкальный фестиваль «Все флаги в гости будут к нам», где планируются концерты в жанрах от народной музыки до джаза. Ожидается, что на фестивале выступят российская оперная певица, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава и народная артистка СССР Нани Брегвадзе

Более плотно окунуться в атмосферу джаза поможет фестиваль Kazan Summer, где представят модерн, этно, фьюжн и электро-джаз. Ожидается выступление легенды российского джаза Алексея Козлова (в 1961 году принял участие в создании первого в СССР джазового клуба-кафе «Молодежное»).

Кроме того, во время ЧМ в Казани пройдет уникальный для РФ музыкальный фестиваль — «Музыка веры». Он будет проходить на открытом воздухе на Пушечном дворе Казанского Кремля. «Программа формируется из потрясающе интересной музыки разных конфессий: и православная музыка, и духовная музыка, связанная с исламом, и католические песнопения», — отмечает Камалова.

Альтернативная музыка

Отдельное направление посветят новой молодежной татарстанской музыке. За нее будет отвечать Yummy Music — музыкальный лейбл, продвигающий современную и актуальную татарскую музыку. Как рассказал ТАСС руководитель лейбла Ильяс Гафаров, коллективы современной музыки будут выступать накануне матчей.

"Это будет шесть групп, шесть разных проектов в разных жанрах, начиная от рэпа и электронной музыки, заканчивая фьюжн, джазом и т. д. " — отметил он. Будут представлены группы Juna, Gauga, Azat SoundSystem и исполнители — Ильгиз Шайхразиев, Зарина Вильданова, рэпер K-Ru.

"Каждый новый концертный день будет новый жанр и новая группа. Помимо уже состоявшихся групп мы пригласим на разогрев молодые группы, которые появились только в этом году, чтобы публика могла знакомиться с их творчеством", — сказал Гафаров, добавив, что выступления будут проходить перед ID-центром для фанатов (центром выдачи паспортов болельщика).

Пьесы на татарском

Подготовили свои программы и национальные театры республики, которые показывают пьесы татарстанских авторов. «Мы специально в этом году разработали акцию — предъявившим паспорт болельщика — скидка 50% [на посещение спектакля]. Как представляют гостям национальную кухню, мы хотим предоставить „национально-театральную кухню“ для наших гостей на этот период», — сообщил журналистам директор Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Ильфир Якупов.

Театр покажет 11 спектаклей во время ЧМ — по числу количества российских городов, которые принимают турнир. Якупов добавил также, что представления будут идти с синхронным переводом на русский и английский языки.

Музеи Татарстана также подготовили на этот период свои программы. Например, музей-заповедник «Казанский Кремль» впервые покажет экспозицию из своих фондов под названием «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего Ренессанса». А в выставочном зале «Манеж» пройдет организованная совместно с Российским этнографическим музеем выставка «Традиционная культура народов России и Великий Шелковый Путь».

Также учреждения Татарстана подготовили ряд специальных тематических мероприятий к ЧМ. Дом дружбы народов организует фотовыставку о футболе. «Мы там планируем посадить носителей традиции лоскутного шитья, они по вашему заказу смогут сделать атрибутику, связанную с ЧМ, мячи в этой технике», — рассказала Камалова.

А в национальной библиотеке Татарстана представят посвященные спорту книги, в ней также пройдут лектории на эту тему, к примеру лекция «О роли спорта в жизни детей». Помимо этого, в Казани будут организованы 12 кинопоказов на открытом воздухе с показом фильмов на спортивную тематику. Культурная программа в Казани на время ЧМ будет включать около 90 специально организованных мероприятий.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.