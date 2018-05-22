Россию заполонят бесконтрольно рождённые китайцы

В Китае планируют снять все ограничения по рождаемости. Государственный совет КНР заказал исследование о возможных последствиях такого решения, и если выводы будут положительными, семьям будет разрешено иметь любое количество детей, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В Китае пытались запрещать семьям иметь много детей несколько раз, но эффективной стала лишь кампания «Одна семья — один ребёнок», провозглашённая в 1979 году одновременно с началом реформ Дэн Сяопина. В результате среднее количество детей, которое за жизнь рожала женщина сократилось с 5,8 до 1,8. Добиться такого результата удалось только очень жёсткими мерами со стороны властей.

Чтобы заиметь детей, будущие родители должны были собирать многочисленные справки. Так, двух детей также могли иметь сельские жители и нацменьшинства, и людям приходилось доказывать своё отношение к этим категориям. Соблюдение правил по деторождению стало конституционной обязанностью граждан. В основном законе КНР появилась статья, провозглашавшая, что «оба супруга должны осуществлять плановое деторождение». В 2013-м двух детей разрешили иметь единственным детям своих родителей, так что многим китайцам, выросшим без братьев и сестёр, пришлось собирать сведения о бабушках и дедушках будущего потомства.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Gong Bo Народная больница № 1 в городе Сянфань

Нарушителям запретов грозили большие штрафы. К примеру, в 2012 году в Шанхае за рождение второго ребёнка пару оштрафовали на сумму, эквивалентную 205 тысячам долларов. В 2014-м известный кинорежиссёр Чжан Имоу за решение завести третьего ребёнка выплатил государству 1 млн долларов. Журнал The Economist подсчитал, что власти с 1980 года собрали свыше 300 млрд долларов в виде штрафов. «Лишние дети», за которых бедные родители не могли выплатить штраф, лишались многих социальных прав, таких как прописка, льготное школьное образование и бесплатная медицинская помощь.

По данным китайской статистики, государственная политика не позволила родиться примерно 400 миллионам человек. Правда, благодаря снижению смертности, сегодня в Китае до сих пор наблюдается естественный прирост населения на уровне 0,6% в год. На 2017 год в КНР население составляло 1,380 млрд человек, что на 40 млн больше, чем по результатам переписи 2010 года.

Однако власти Поднебесной поняли, что продолжение прежней политики грозит быстрым старением населения. Чиновники в своих выступлениях стали приводить формулу 4:2:1, описывающую современную китайскую семью, где четверо бабушек и дедушек, двое работающих и один ребёнок. В прошлом году Госсовет КНР опубликовал прогноз, согласно которому к 2030 люди старше 60 лет могут составить 30% населения (против 13% в 2010-м).

Другое последствие политики «одна семья — один ребёнок» — это преобладание мужского населения. Дело в том, что традиционные устои китайского общества предписывают обязательно иметь сына, и многие семьи шли на прерывание беременности, когда узнавали, что должна родиться девочка. В результате сегодня в КНР на 30 миллионов мужчин молодого возраста больше, чем женщин. Издание South China Morning Post недавно поведало трагические истории молодых людей, которые буквально отчаялись завести семью.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Cuncheng Zhang

С 2016 года в Китае действует закон, согласно которому любая семья имеет право завести двух детей. При помощи такой меры власти рассчитывают на дополнительные 3 млн рождений ежегодно.

Однако дети госполитики, поощряющей иметь только одного ребёнка, выросли эгоцентричными, привыкшими, что внимание родителей сосредоточено на одном единственном чаде. Поэтому когда государство позволило заводить двух детей, из молодых городских пар мало кто решился на второго.

Как предсказывают специалисты по Китаю, новая инициатива правительства КНР снять любые ограничения на рождаемость вызовет всплеск рождаемости в сельских районах. Но и сейчас проблема занятости сельских жителей стоит в стране очень остро. Официальная статистика учитывает только тех, кто состоит на бирже труда, тогда как некоторые исследователи говорят о 150 млн сельских жителей, которые не могут найти работу с приличным заработком.

Другая важная проблема — наличие пространств для комфортной жизни. И тут уместно напомнить, что средняя плотность регионов российского Дальнего Востока составляет 1,3 человека на квадратный километр, а в приграничных провинциях Китая — доходит до 170.

К тому же, многие районы планеты в ближайшее время станут непригодными для жизни вследствие изменения климата. Некоторые исследователи прогнозируют, что к середине века около 1 млрд человек будут вынуждены покинуть свои земли, прежде всего жители Африки и Азии. При этом климат в Сибири может стать даже более благоприятным. Куда двинутся многие китайские крестьяне, когда их станет ещё больше, а оставаться на прежнем месте будет невозможно, догадаться несложно.

Китайцы и сейчас постепенно переселяются в Россию, но пока в ограниченных количествах. А вот когда их в КНР станет намного больше, то они могут хлынуть потоком. В самом Китае демографические установки тоже изменились: в городах, как и в развитых странах Запада, люди не готовы много рожать. Но в сельской местности население увеличится значительно.

В результате политики «одна семья — один ребёнок» возникло много перекосов. Китайскому государству надо будет выправить для начала их, но потом остро встанет вопрос миграции.

Причём защититься от переселения китайцев в Россию будет сложно. Одно дело военное вторжение, которое можно отразить, но совсем другое — потоки мирных людей, которые меняют место жительства. И тут многое будет зависеть от миграционной политики российского государства. Пример Европы показывает, что неправильная политика может привести к серьёзным отрицательным последствиям.