20 красавцев из сериалов всех времен, в которых вы были влюблены

От «Скорой помощи» и «Беверли-Хиллз, 90210» до «Декстера» и «Форс-мажоров»! Рассказываем, как сложилась судьба знаменитых актеров.

Джейсона утвердили на роль Брендона Уолша в 21 год. И именно «Беверли-Хиллз, 90210» актер обязан мировой славой. Пристли сыграл 16-летнего парня, способного журналиста и ловеласа — на его счету наибольшее количество романов в сериале.

В реальной жизни Джейсон ответственный отец и любитель автоспорта. Вместе с визажистом Наоми Лоуд они воспитывают двоих детей и живут в Лос-Анджелесе. Сейчас актеру 48 лет, он снимается в сериале «Частные сыщики» и четыре года назад выпустил мемуары, где рассказывает о непростых отношениях с коллегами по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» (например, с Шеннен Доэрти).

Брайан сыграл в 10 сезонах «Беверли-Хиллз, 90210» и запомнился зрителям, как не особенно уверенный в себе юноша. Зато на съемочной площадке актер был настоящей звездой и успел закрутить романы с тремя актрисами: Тори Спеллинг, Тиффани Эмбер Тиссен и Ванессой Марсил . С последней они даже были женаты и родили сына.

Сейчас Брайану 44 года, и поводов для гордости тоже хватает. Уже 8 лет он женат на Меган Фокс и вместе они воспитывают троих сыновей (недавно актеры устроили второй медовый месяц на Гавайях).

В сериале о буднях ньюйоркских студентов Скотт сыграл одну из главных ролей — обаятельного Ноэля, который четыре сезона пытался завоевать симпатию героини Кери Рассел . Как и все поклонницы сериала Кери не могла определиться в своих чувствах: то ли к Ноэлю, то ли к школьной любви Бену Ковингтону, которого сыграл Скотт Спидман

В реальной жизни у Скотта было всего несколько громких романов. Один — с Дженнифер Гарнер (закончился разводом), а второй — с актрисой Марики Доминчик (у пары растет дочь).

Скотт Спидман (Бен Ковингтон в сериале «Фелисити»)

В фильмографии Скотта больше 20 фильмов и сериалов. Самые известные — «Другой мир» и «Другой мир: Эволюция». Но начиналось все гораздо прозаичнее. В 1998 году Скотта утвердили на роль Бена Ковингтона — одноклассника Кери Рассел в сериале «Фелисити». За эту роль актер трижды номинировался на премию «Teen Choice Awards» и негласно влюбил в себя всех поклонниц сериала в начале 2000-х.

Сейчас актер встречается с француженкой Камиллой Де Пацци.

«От любви до ненависти — один шаг» — в этом убедилась не только героиня Лейтон Мистер , но и все девушки, которые смотрели сериал. Как бы вы не относились к самовлюбленному и эгоистичному Чаку Бассу, равнодушием это чувство точно не назовешь.

Сам Эд не был похож на своего экранного героя, пока в прошлом году на него не посыпались обвинения в изнасилованиях. Актер открещивается, но находится под следствием. Страницу в Instagram Вествик не обновляет с ноября 2017.

В «Скорой помощь» Клуни играл пять лет — с 1994 по 1999 годы. За это время ему удалось сделать своего персонажа — педиатра Дага Росса — настоящей звездой сериала. В то время, как изначально ему была отведена второстепенная роль. Чем закончился такой карьерный старт, вы и так знаете!

Кстати, весь сериал транслировался на канале NBC 15 лет и всегда в прайм-тайм! Созданием сценария и частично продюссированием картины занимался сам Стивен Спилберг

Крис Нот (Мистер Биг в сериале «Секс в большом городе»)

За отношениями Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига, которые длились 94 эпизода и 6 сезонов и завершились-таки хэппи-эндом, следила добрая половина женского населения планеты! Есть мнение, что сценаристы рассматривали несколько вариантов концовки, но в итоге решили не разочаровывать поклонников.

Для актера сериал стал «счастливым билетом»: несмотря на удачную театральную карьеру, Крис широко известен именно ролью в «Сексе в большом городе», на которую его утвердили сразу в 1998 году. Сейчас Ноту 63 года, он женат на канадской актрисе Таре Уилсон и воспитывает 10-летнего сына Ориона Кристофера.

Джеймс Ван Дер Бик (Доусон Лири в сериале «Бухта Доусона»)

В фильмографии 41-летнего Джеймса больше 50 работ на телевидении и кино, но его по-прежнему знают, как главного героя легендарного подросткового сериала «Бухта Доусона» — парня из обеспеченной семьи Доусона Лири. Актер попал в проект в 1997 году и завершил его в 2003, сыграв во всех 128 сериях. Партнером Джеймса по съемкам была Кэти Холмс — для нее этот сериал также стал определяющим в карьере.

Майло Вентимилья (Джесс Мариано в сериале «Девочки Гилмор» и Джек Пирсон в сериале «Это мы»)

Майло удивительно везет с телевезионными проектами. Сериал «Девочки Гилмор» транслировался с 2000 года, Майло присоединился к актерскому составу во втором сезоне, и сыграл самоуверенного парня главной героини Рори Гилмор. Далее были только успешные проекты — «Герои» и, наконец, «Это мы» (где вместе с Мэнди Мур они продолжают играть родителей тройни). За роль в последнем журнал People включил Майло в список самых привлекательных мужчин 2017 года.

Адам сыграл Сета Коэна — болтливого школьника, влюбленного в Саммер Робертс (Рэйчел Билсон). Интересно, что в реальной жизни Адам и Рэйчел тоже встречались 3 года.

В 2013 году Адам познакомился с Лейтон Мистер, через год пара поженилась и сейчас воспитывает дочь Арло Дэй.

Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли (Дэймон и Стефан Сальваторе в сериале «Дневники вампира»)

В феврале 2017 года Пол опубликовал совместный с Йеном снимок в своем Instagram-аккаунте, поблагодарив поклонников за просмотр «Дневников вампира». Фотография вызвала настоящий восторг девушек, море сердечек и полтора миллиона лайков.

Даже после окончания сериала поклонники обожают ребят и активно следят за их жизнью. На двоих у Йена и Пола — 21 миллион подписчиков!

Джулиан присоединился в команде сериала «Зачарованные» в третьем сезоне в 2000 году. В результате его персонаж, Коул Тернер, наполовину демон, наполовину ангел, стал одним из ключевых в картине. Хотя Джулиан снимался в сериале всего 3 сезона из 8 существующих.

Кроме толпы поклонниц МакМэхон заполучил звездную славу (и после сыграл в не менее знаменитом сериале «Части тела») и хорошего друга. Актер встречался с партнером по сериалу Шеннен Доэрти, с которой они расстались друзьями.

Мурилу Бенисиу (Лукас в сериале «Клон»)

«Клон» стал одним из самых рейтинговых бразильских сериалов нашего детства! А главный герой Лукас, которого сыграл Мурилу Бенисиу, — любовью всех девушек 90-х и начала 2000-х. Благо, наши надежды оправдались, и Жади и Лукас в конце 250 серии остались вместе.

Кстати, в реальной жизни Мурилу Бенисиу замужем за Деборой Фалабеллой, исполнительницей другой главной роли в сериале.

У вас тоже был свой любимчик в «Друзьях»? Редакция BeautyHack проголосовала за Чендлера! Секрет успеха — саркастическое чувство юмора. А еще мы до сих пор ностальгируем над фотографиями с киносвадьбы Чендлера и Моники в седьмом сезоне сериала, которые были сделаны 17 лет назад!

Милош — звезда российско-украинского сериала о пятизвездочном бутик-отеле Элеон. Сейчас актеру 30 лет и за его плечами не только роль в ситкоме, но и сотрудничество с Никитой Михалковым в фильме «Солнечный удар».

Еще один повод для упоминания в прессе — роман с моделью Сашей Лусс в 2016 году.

Гэбриал снимается в сериале «Форс-Мажоры» с 2011 года. В этой же картине, кстати, играла и Меган Маркл.

Роль уверенного адвоката-звезды очень идет 46-летнему американскому актеру! Гэбриел с 2004 года женат на коллеге по сериалу Джасинде Бэрретт, пара воспитывает двоих детей.

Майкл Карлайл Холл (Декстер Морган в сериале «Декстер»)

Роль серийного убийцы и по совместительству судмедэксперта с социопатическими наклонностями прославила Майкла Карлайла Холла и принесла ему «Золотой глобус» и продюссерскую должность в проекте.

Сериал закончился в 2013 году. В 2012 Майкл начал встречаться с Морган Макрегор, преодолев рак. В 2016 пара поженилась в Нью-Йорке.

Дэвид снимался в сериале 9 лет: с 1993 по 2002 годы. Только спустя семь лет после запуска XFiles продюсеры осчастливили поклонников: между агентами Скалли и Малдером завязались романтические отношения. В 7 серии 4 сезона герои наконец поцеловались!

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Кто-то предпочел бы увидеть на этом месте «Сойера», но мы непреклонны! Сын кардиохирурга, доктор, который спасает жизни после авиакатастрофы на острове, и просто отличный парень — за что можно не любить главного героя сериала «Остаться в живых»?

Кстати, изначально Мэттью пробовался на роль «Сойера», но она досталась Джошу Холлоуэю.

В четвертом сезоне сценаристы «Побега» не на шутку шокировали поклонников сериала, «убив» главного героя — Майкла Скофилда. Правда, в 5 сезоне (вышел в 2017 году) выяснилось, что смерть была инсценированной, и все вновь пустились следить за перипетиями братьев Линкольна Барроуза и Майкла Скофилда.

Вентворту роль в сериале принесла «Золотой глобус» в номинации «

Лучший актер драматического сериала

» и бешеную популярность. В 2013 году, устав от постоянных вопросов о девушках и замужестве, Миллер совершил каминг-аут, рассказав о своей нетрадиционной ориентации.