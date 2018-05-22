Игровую площадку для детей‑инвалидов откроют в Электрогорске 1 июня

В подмосковном Электрогорске ведутся работы по установке игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья, открытие площадки намечено на 1 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Площадка приобретена за счет премии, которую главе Электрогорска Денису Семенову вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам работы в 2017 году.

«Площадка должна быть не только красивой, комфортной, но и безопасной. Мы проверяем каждый элемент на прочность и надежность. Площадка будет оборудована видеокамерами в рамках программ «Безопасный город» и «Безопасный регион». Подъездные пути к площадке также оборудованы с учетом всех норм и требований, необходимых для обеспечения доступной среды. Осталось завершить благоустройство прилегающей территории, и объект будет готов», — сказал Семенов.

Как отмечается в сообщении, вся сумма премии, 60 миллионов рублей, распределена на решение самых важных, первоочередных вопросов и проблем, существующих в Электрогорске. Установку специализированной площадки, которой нет в ближайших, даже более крупных муниципалитетах восточного Подмосковья, кроме Балашихи, глава и депутаты местного совета сочли необходимой.

«В Электрогорске живет порядка 120 детей, возможности здоровья которых ограничены, и установка специальной площадки будет для них отличным подарком ко Дню защиты детей. Именно на 1 июня намечено торжественное открытие площадки. Площадка оборудована специальными дорогостоящими элементами, которые позволят детям, в том числе инвалидам-колясочникам, играть на площадке, заниматься спортом, развиваться, проводить время на свежем воздухе интересно», — добавляется в сообщении.

Глава Электрогорска уделяет этому объекту особое внимание.