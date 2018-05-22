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«Наконец-то женственность!»: Ирина Горбачева снялась в чувственной фотосессии
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«Наконец-то женственность!»: Ирина Горбачева снялась в чувственной фотосессии 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актриса Ирина Горбачева предстала в необычном амплуа, снявшись в откровенной фотосессии. Невероятные кадры на фоне пустыни с полуобнаженной артисткой приятно удивили и восхитили ее почитателей.
Имя Ирины Горбачевой стало широко известно зрителю после участия в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова о жизни врачей скорой помощи. Также актриса принимала участие в нашумевших картинах «Я худею» и «Тренер». Ирина разительно отличается от светских львиц, похожих друг на друга. Она носит короткую стрижку, а в ее одежде преобладает мужской стиль. Однако нетипичная красота не отталкивает, а наоборот, привлекает ее многочисленных поклонников. Тем удивительнее было им увидеть любимую актрису топлес в женственном образе на серии снимков, сделанных в пустыне.
Автором необычной фотосессии стал любимый супруг Ирины Горбачевой, актер Григорий Калинин, перед которым она не постеснялась показать свою чувственность. Поклонники Ирины остались в восторге от необычных снимков. Они похвалили и Горбачеву, и ее супруга за такие волшебные кадры.
«Все простое — великолепно. Супер!» «Красота в глазах смотрящего!» «Наконец-то женственность!» «Это очень прекрасное и чувственное фото. Никакой пошлости» «Фото все будто с другой планеты! Космос!»
Если красота Ирины Горбачевой является спорным вопросом, то в ее таланте ни у кого сомнений не возникает. Причем его отмечают и простые зрители, и профессионалы. Так, в январе Ирина стала лауреатом кинопремии «Золотой орел», она удостоилась золотой статуэтки в номинации «Лучшая главная женская роль». Награду Горбачева получила за роль врача Кати в фильме «Аритмия», обойдя таких именитых соперниц, как Марина Неёлова и Алиса Фрейндлих.
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