«Наконец-то женственность!»: Ирина Горбачева снялась в чувственной фотосессии

Актриса Ирина Горбачева предстала в необычном амплуа, снявшись в откровенной фотосессии. Невероятные кадры на фоне пустыни с полуобнаженной артисткой приятно удивили и восхитили ее почитателей.

Имя Ирины Горбачевой стало широко известно зрителю после участия в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова о жизни врачей скорой помощи. Также актриса принимала участие в нашумевших картинах «Я худею» и «Тренер». Ирина разительно отличается от светских львиц, похожих друг на друга. Она носит короткую стрижку, а в ее одежде преобладает мужской стиль. Однако нетипичная красота не отталкивает, а наоборот, привлекает ее многочисленных поклонников. Тем удивительнее было им увидеть любимую актрису топлес в женственном образе на серии снимков, сделанных в пустыне.

Автором необычной фотосессии стал любимый супруг Ирины Горбачевой, актер Григорий Калинин , перед которым она не постеснялась показать свою чувственность. Поклонники Ирины остались в восторге от необычных снимков. Они похвалили и Горбачеву, и ее супруга за такие волшебные кадры.

«Все простое — великолепно. Супер!» «Красота в глазах смотрящего!» «Наконец-то женственность!» «Это очень прекрасное и чувственное фото. Никакой пошлости» «Фото все будто с другой планеты! Космос!»