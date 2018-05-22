Духов день в Суконной слободе: полная программа праздника

Праздник «Духов день» пройдет при Духосошественской церкви 27 и 28 мая.

Он проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана и при поддержке исполкома Казани. Мероприятие соединяет праздничные богослужения с народными традициями празднования.

Цель проведения фестиваля — восстановление единства народной и духовной культуры и их развитие в современном мире.

В дни фестиваля каждый гость найдет занятие по душе. Так, будет ярмарка с угощениями и украшениями ручной работы, мастер-классы по традиционным и современным ремеслам — ткачество на старинном ткацком станке, гончарное ремесло, создание традиционной русской куклы. Кроме того, будут обустроены площадки по казачьей культуре и «Детское царство». В дни фестиваля пройдут лекции по семейной культуре от многодетной мамы, разработчика авторских курсов Анастасии Шишовой . Важным событием станет первая открытая беседа для горожан со священством на тему: «Как духовной и народной культурам существовать вместе в современном мире?»

Программа празднования «Духов день в Суконной слободе»-2018:

27 мая. День Святой Троицы. Духосошественский храм (ул. Миннулина, 21)

08:30 -11:30 — Божественная литургия

13:00 — 14:30 — Открытая беседа для горожан со священством на тему: «Как духовной и народной культурам существовать вместе в современном мире?». Модератор журналист Марк Шишкин

15:00 — 17:00 — Беседа «Церковь, Семья и современный мир», куратор педагог, специалист по раннему развитию семейного центра «Драгоценность», Анастасия Шишова

17:0 -18:30 — Вечернее богослужение

18:3 -20:00 — Концерт ансамбля духовной музыки «Хронос»

Ансамбль «Хронос» был основан в 2012 году с целью максимально стилистически верно исполнять музыку, не звучавшую столетия. В репертуаре Хроноса богослужебная, паралитургическая и народная музыка Древней Руси, Средневековой Европы, Грузии и Византии.

Площадка у театра кукол «Экият» (Духово поле)

12:00 — 12:40 — Шествие от храма к праздничной площади

12:40 — 14:00 — Троичные хороводы и народные игры, общая трапеза

12:00 — 17:00 — Ярмарка «Сорочка», современные и традиционные ремесла

12:00 — 17:00 Мастер-классы по традиционным и современным ремеслам — ткачество на станке и на берде, традиционный русский костюм, изготовление кукол на все случаи жизни, гончарное мастерство и керамика

12:00 — 17:00 — работа площадки «Казачий городок», знакомство с казачьей культурой: арбалетный тир, мастер-классы по фланкировке шашкой и пр.

12:00 — 17:00 — работа площадки «Детское царство». Детский городок с играми, мастер-классами и рисованием от детей — детям

13:00 — 17:00 — концерт православных и фольклорных коллективов г. Казани

21:30 — 23:00 — Вечерка и танцы под гармонь

Краеведческая площадка (тамвайная экспозиция рядом со ст. м. Суконная слобода, музейный вагон)

12:00 — 17:00 — выставка исторических фотографий трамвая в контексте города

12:00 — 13.30 — Лекция и презентация книги по истории трамвая от историка и краеведа Алексея Клочкова

13:00 — 15:00 — экскурсии по Суконной слободе от проектов «Старая Казань» и «Непарадная Казань»

13.00 — Пешеходная экскурсия «Традиции казанских ремесел и народных гуляний», экскурсовод Ирина Девятаева

15.30 — 17.30 — Пешеходная экскурсия по Трём Горам — по улицам Ульяновых, Волкова и Калинина. Деревянная Казань. Экскурсовод Марк Шишкин

17:30-19.30 Краеведческий лекторий. Лекция историка и краеведа Леонида Абрамова «История казачества на Волге»

28 мая. День Святого Духа. Духосошественский храм

8:00 -11:00 — Божественная литургия

14.00 — 16:00 — мастер-класс по вокалу от руководителя ансамбля «Хронос»

15:00 — 18:00 — экскурсия «Пугачевские овраги», историк и краевед Алексей Клочков

Площадка у театра кукол «Экият»

19:00 — 23:00 — Гала— концерт этнических коллективов и команд

Хэдлайнер — Певица Тина Кузнецова с проектом ZventaSventana, в основе которого лежит древнейший русский фольклор. Ее сольные проекты, участие в телешоу «Голос», выступления во множестве клубов и на фестивальных сценах по всей стране — всегда яркое событие в современном российском музыкальном пространстве.

«Я нашла истину в фольклорной русской музыке после долгого поиска самой себя», — говорит Кузнецова, — мне хотелось постичь что-то настоящее, что-то созвучное мне, и это случилось, когда я услышала древнюю народную песню».

Также запланировано участие следующих коллективов:

Группа «Добраночь». Коллектив исполняет еврейскую, цыганскую и балканскую народную музыку, опираясь на глубокое знание традиций, богатый опыт путешествий и общения с народными музыкантами разных стран. Репертуар коллектива также включает в себя русские песни времён расцвета духовых оркестров.

Сергей Старостин и проект «Этносфера». Если бы существовала некая абстрактная «Нобелевская премия по русскому фольклору», то ее первым лауреатом, без сомнений, должен бы был стать Сергей Старостин. В творчестве этого известнейшего фольклориста, вокалиста и исполнителя на многочисленных этнических инструментах важны не только его безоговорочный авторитет в среде критиков, слушателей и специалистов, но и его неизменная гибкость, открытость внешним влияниям, постоянный поиск нового.

«Медвежий Угол» Фолк-рок группа из Казани «Медвежий Угол» уже более 20 лет на сцене и, безусловно, снискала заслуженную славу в кругах ценителей фолк-музыки и авторской песни. Ещё в середине 9 -х ее творчество журналисты охарактеризовали как «рок, настоянный на народных кореньях и травах». Концерты этого замечательного коллектива — всегда праздник для слушателей.

«Духов День» — этнопроект одноименной казанской семейной фольклорно этнографической студии при помощи известного барабанщика и перкуссиониста Мариана Калдарару (Кишинев). Участник многочисленных летних фестивалей, известный гармоничным женским многоголосием и интерпретацией русского фольклора Казанской губернии.