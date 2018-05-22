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Казанцев приглашают на Духов день в Суконной слободе
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Казанцев приглашают на Духов день в Суконной слободе 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
У храма в честь Сошествия Святого Духа города Казани на улице Миннулина, 21, а также у театра кукол «Экият» 27 и 28 мая состоится праздник «Духов день в Суконной слободе». Событие благословил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Поддержку в организации оказывает исполком города, отмечено в сообщении организаторов. В программе события ярмарка, мастер-классы, где обучат традиционному ремеслу. Особая атмосфера, как ожидается, будет царить в «Детском царстве», а также на площадке по казачьей культуре. 27 мая праздник проходит у храма. Состоится концерт древнерусской духовной музыки — играет ансамбль «Хронос». Зрители услышат народную музыку Древней Руси, богослужебную, паралитургическую музыку, мелодии Грузии, Византии и Средневековой Европы. 28 мая — гала-концерт фестиваля. Хедлайнером заявлена Тина Кузнецова с проектом ZventaSventana. Кроме того, выступят «Добраночь» (Санкт-Петербург), Сергей Старостин и проект «Этносфера», группа Медвежий Угол. Полная программа доступна на сайте митрополии.
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