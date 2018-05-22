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Детские лагеря Южного Урала проверяют на готовность к лету
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Детские лагеря Южного Урала проверяют на готовность к лету 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
На летний сезон 2018 года на Южном Урале запланировано открытие 741 детского оздоровительного учреждения (без учета учреждений расположенных в ЗАТО). Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.
«По состоянию на 21.05.2018 г. закончены косметические ремонтные работы в 685 детских оздоровительных организациях, в том числе в 50 стационарных загородных учреждениях. Заканчивается капитальный ремонт загородного лагеря «Чайка» г. Южноуральск. В настоящее время прошли гигиеническое обучение и аттестацию 9737 чел. или 97,5% сотрудников», — сообщил источник.
Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» проводят санитарно-эпидемиологические экспертизы учреждений отдыха на соответствие санитарным требованиям. В ходе проверок отобрано 389 проб питьевой воды на микробиологические показатели и 311 проб воды на санитарно-химические показатели.
Проводятся проверки организаторов питания, поставщиков продуктов питания в детские лагеря. На 21.05.2018 г. проверено 93 поставщика.
785,15 га территорий 21 лагеря обработаны от клещей. Подготовка детских оздоровительных учреждений к летнему сезону 2018 г. идет согласно плану и находится на межведомственном контроле.
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