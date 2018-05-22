Лиам Хемсворт отдыхает без Майли Сайрус

Звезда фильма «Голодные игры» Лиам Хемсворт провел день с друзьями на пляже в Малибу. Там он занялся серфингом. Артист рассекал по волнам океана и постоянно улыбался.

Лиам Хемсворт

Лиам Хемсворт

Певицы Майли Сайрус , девушки Лиама, с ним не было. Видимо, он решил провести время в «мужской компании».

Поводов для беспокойства нет. В начале месяца парочку заметили в Малибу на свидании: они завтракали в The Sun Cafe.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

А ранее Майли опубликовала видео, на котором ее бофренд жёстко над ней подшутил.