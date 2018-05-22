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Лиам Хемсворт отдыхает без Майли Сайрус
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Лиам Хемсворт отдыхает без Майли Сайрус 

Журнал ОК! 42 минуты назад
Звезда фильма «Голодные игры» Лиам Хемсворт провел день с друзьями на пляже в Малибу. Там он занялся серфингом. Артист рассекал по волнам океана и постоянно улыбался.
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
Певицы Майли Сайрус, девушки Лиама, с ним не было. Видимо, он решил провести время в «мужской компании».
Поводов для беспокойства нет. В начале месяца парочку заметили в Малибу на свидании: они завтракали в The Sun Cafe.
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
А ранее Майли опубликовала видео, на котором ее бофренд жёстко над ней подшутил.
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