Глава Футбольной ассоциации Ганы был арестован при въезде в страну за мошенничество

ТАСС , 24 мая. Президент Футбольной ассоциации Ганы Квеси Ньянтакьи был арестован в четверг при въезде в страну по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает агентство AP.

Ранее президент Ганы Нана Акуфо-Аддо призвал правоохранительные органы страны начать расследование в отношении Ньянтакьи. Глава ассоциации в засекреченном документальном фильме якобы обещал местным бизнесменам доступ к президенту и другим высокопоставленным правительственным чиновникам в обмен на деньги. По возвращении в аэропорт Аккры Ньянтакьи был задержан и доставлен в отделение полиции.

Представитель полиции Дэвид Эклу подтвердил, что Ньянтакьи в настоящее время находится под стражей, в ближайшее время он будет допрошен.

Ньянтакьи является членом совета Международной федерации футбола (ФИФА), он занимает пост президента Футбольной ассоциации Ганы с 2005 года.