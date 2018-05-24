Ещё
Глава Футбольной ассоциации Ганы был арестован при въезде в страну за мошенничество
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Глава Футбольной ассоциации Ганы был арестован при въезде в страну за мошенничество 

ТАСС 14 минут назад
ТАСС, 24 мая. Президент Футбольной ассоциации Ганы Квеси Ньянтакьи был арестован в четверг при въезде в страну по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает агентство AP.
Ранее президент Ганы Нана Акуфо-Аддо призвал правоохранительные органы страны начать расследование в отношении Ньянтакьи. Глава ассоциации в засекреченном документальном фильме якобы обещал местным бизнесменам доступ к президенту и другим высокопоставленным правительственным чиновникам в обмен на деньги. По возвращении в аэропорт Аккры Ньянтакьи был задержан и доставлен в отделение полиции.
Представитель полиции Дэвид Эклу подтвердил, что Ньянтакьи в настоящее время находится под стражей, в ближайшее время он будет допрошен.
Ньянтакьи является членом совета Международной федерации футбола (ФИФА), он занимает пост президента Футбольной ассоциации Ганы с 2005 года.
ТАСС: последние новости
РИО объявило конкурс на создание памятника Александру III в Гатчине Автор песни "Атланты" Александр Городницкий даст концерт у атлантов Нового Эрмитажа Болельщикам ЧМ-2018 в Казани представят татарскую инди-музыку и национальные пьесы
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сыграл и умер: актеры, повторившие судьбу героев
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино2
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя1
Тест: вы москвич или «понаехавший»?120
Нищета и забвение: судьбы известных актеров12
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение