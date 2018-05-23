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Президент Ганы потребовал начать расследование в отношении главы футбольной федерации
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Президент Ганы потребовал начать расследование в отношении главы футбольной федерации 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 мая. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо призвал правоохранительные органы страны начать расследование в отношении главы Футбольной ассоциация Ганы Квеси Ньянтакьи по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Reuters.
Существует видеозапись, на которой Ньянтакьи вымогает взятку, используя имена президента страны и других чиновников высокого ранга. Видео должно стать частью документального фильма о коррупции в ганском футболе, который выйдет в эфир 6 июня.
Ньянтакьи является членом совета Международной федерации футбола (ФИФА), он занимает пост президента Футбольной ассоциации Ганы с 2005 года.
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