Президент Ганы потребовал начать расследование в отношении главы футбольной федерации

ТАСС , 23 мая. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо призвал правоохранительные органы страны начать расследование в отношении главы Футбольной ассоциация Ганы Квеси Ньянтакьи по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Reuters.

Существует видеозапись, на которой Ньянтакьи вымогает взятку, используя имена президента страны и других чиновников высокого ранга. Видео должно стать частью документального фильма о коррупции в ганском футболе, который выйдет в эфир 6 июня.

Ньянтакьи является членом совета Международной федерации футбола (ФИФА), он занимает пост президента Футбольной ассоциации Ганы с 2005 года.