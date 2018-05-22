«Мотылёк»: Чарли Ханнем и Рами Малек в истории о девяти попытках сбежать из тюрьмы 

22 мая в сети появился первый трейлер драмы «Мотылёк» (Papillon). Картина рассказывает о парижском взломщике сейфов по кличке Мотылёк (Чарли Ханнем), которого несправедливо обвинили в убийстве и отправили во французскую колонию отбывать пожизненное заключение и 10 лет каторги. Чтобы выбраться на свободу, главный герой заключает соглашение с известным фальшивомонетчиком (Рами Малек). Фильм снят по автобиографическому роману французского писателя Анри Шарьера. Шарьер провёл в тюрьме 11 лет и, по его собственным словам, совершил девять попыток побега, одна из которых оказалась успешной. Многие историки убеждены, что в действительности Шарьер описал в своей книге неудачные попытки побега других заключённых, так как существуют бумаги, где его поведение описывают как «прилежное». Кроме того, у французской полиции до сих пор хранятся доказательства того, что Шарьер всё же виновен в убийстве. Так или иначе, спустя годы бывший взломщик вернулся в родную Францию, где его книга стала бестселлером, а по её мотивам в 1973-м вышел фильм — в этом же году автор романа скончался от рака. Новую версию картины снял датский режиссёр Михаэль Ноер, для которого она стала англоязычным дебютом. В России «Мотылёк» выходит 6 сентября. #мотылёк #кино #видео