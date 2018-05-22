Ещё
«Мотылёк»: Чарли Ханнем и Рами Малек в истории о девяти попытках сбежать из тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

«Мотылёк»: Чарли Ханнем и Рами Малек в истории о девяти попытках сбежать из тюрьмы 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
22 мая в сети появился первый трейлер драмы «Мотылёк» (Papillon). Картина рассказывает о парижском взломщике сейфов по кличке Мотылёк (Чарли Ханнем), которого несправедливо обвинили в убийстве и отправили во французскую колонию отбывать пожизненное заключение и 10 лет каторги. Чтобы выбраться на свободу, главный герой заключает соглашение с известным фальшивомонетчиком (Рами Малек). Фильм снят по автобиографическому роману французского писателя Анри Шарьера. Шарьер провёл в тюрьме 11 лет и, по его собственным словам, совершил девять попыток побега, одна из которых оказалась успешной. Многие историки убеждены, что в действительности Шарьер описал в своей книге неудачные попытки побега других заключённых, так как существуют бумаги, где его поведение описывают как «прилежное». Кроме того, у французской полиции до сих пор хранятся доказательства того, что Шарьер всё же виновен в убийстве. Так или иначе, спустя годы бывший взломщик вернулся в родную Францию, где его книга стала бестселлером, а по её мотивам в 1973-м вышел фильм — в этом же году автор романа скончался от рака. Новую версию картины снял датский режиссёр Михаэль Ноер, для которого она стала англоязычным дебютом. В России «Мотылёк» выходит 6 сентября. #мотылёк #кино #видео
DTF.RU: последние новости
О богах и людях: кто есть кто в сюжетах DC Лиза Джой дебютировала в режиссуре и сразу сняла лучший эпизод второго сезона «Мира Дикого Запада» Фанаты The Expanse купили надпись «сохраните „Экспансию”» в небе над Лос-Анджелесом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
07:35
Будущее предсказали в кино
Кино
02:56
Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение