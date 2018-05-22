Надежды Бабкина и хороводы: программа Каравона-2018

26 мая в селе Никольское Лаишевского района состоится XXVI Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон».

В этот день отмечается 30-летний юбилей основоположника праздника — ансамбля «Каравон», а также состоится открытие русского подворья, построенного в рамках этнического туристического маршрута. Там же будет размещён обновлённый музей истории «Каравона».

Гостем фестиваля станет народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный театр фольклора «Русская песня».

Программа «Каравона-2018»

08.00-16.00 Площадка «Город мастеров»: выставка-продажа изделий народных промыслов, ремесленников РФ, мастер-классы, мастер шоу;

09.00-16.00 Площадка «Развлекательно-игровая»: батуты (горка, замок), цирковые сетки, катание на квадрациклах, катание на лошадях, катание на верблюде, карусели.

10.00-10.50 Торжественное открытие праздника: театрализованный пролог, приветствия Премьер-министра РТ Алексея Песошина и других почётных гостей, награждение.

10.50 -14.00 Концертная программа на главной сцене: выступление фольклорных коллективов из РТ и регионов РФ.

14.00 -15.30 Выступление ансамбля «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.

11.00-14.00 Концертные и игровые, театрализованные программы на площадках:

малая сцена «Завалинка» — выступление фольклорных коллективов из РТ регионов РФ;малая сцена «Камаринская» выступление коллективов из РТ и регионов РФ;малая сцена с экраном «Фольклорная» — знакомство с обрядами и традициями русского народа;детская игровая площадка «Потешный дворик»;игровая силовая площадка, мужской пляс «Разлихой овражек»;интерактивная площадка «Вечёрка на Озёрной»;интерактивная площадка «Хороводная поляна»;площадка «Театральная» — постановка кукольного театра «Экият»;фотосалон «Балаган» в традиционных сельских костюмах;интерактивная игра-квест

15.30-16.30 Традиционный хоровод «Каравон» с участием всех коллективов и гостей праздника.

Как добраться на Каравон?

Для доставки зрителей из Казани задействуют 27 автобусов. Уехать можно будет от станции метро «Проспект Победы», театра Камала и ГТРК «Корстон». Кроме этого в этот день будет увеличено количество коммерческих автобусов по маршруту Казань — Никольское.

почему Каравон 30 лет был под запретом?