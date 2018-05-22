Деймон Линделоф написал обращение к фанатам «Хранителей»

В прошлом году HBO анонсировали сериал по мотивам культового графического романа Алана Мура Дейва Гиббонса «Хранители». Шоураннером проекта назначили Деймона Линделофа, сценариста фильма «Прометей» и сериалов «Остаться в живых» и «Оставленные». Поклонники оригинального комикса и экранизации Зака Снайдера замерли в ожидании новостей, но с тех пор об адаптации HBO почти никаких новостей не было.

Но вот Линделоф неожиданно для всех опубликовал пятистраничное объявление для всех фанатов первоисточника. В нём сценарист как будто извиняется перед поклонниками «Хранителей» и отстаивает право на своё видение истории по мотивам графического романа. Мы не заслуживаем «адаптировать» двенадцать выпусков [комиксов], которые были созданы тридцать лет назад. Эти номера — священная обитель, и мы не будем её ни переделывать, ни переосмыслять, ни воссоздавать заново, ни перезапускать… Мы скорее их перемешаем. Всё потому, что основные линии, которые лежат в фундаменте истории, невероятно хороши, и было бы глупо не использовать их… Это будет новая оригинальная история. Она будет вибрировать со сейсмической непредсказуемостью своих тектонических плит. Она будет задавать новые вопросы и исследовать мир свежим взглядом. Что наиболее важно, этот взгляд будет современным. Тон будет свежим и скверным, электрическим и абсурдным… Некоторые персонажи будут неизвестны. Новые маски. Новые лица под ними…

Из письма Деймона Линделофа Здесь ещё больше:

https://instagram.com/p/BjFsj6JHEdq/?utm_source=ig_embed

Похоже, слитые ранее описания героев грядущего сериала могут оказаться правдой. Да, речь про персонажей сериала «Хранители», в которых нет Хранителей. Вероятно, новый сериал будет кардинально отличаться от первоисточника — это скорее проект по очень отдалённым мотивам. Мы уже сталкивались со случаями, когда создатели сериалов брали за основу тот или иной комикс и меняли его до неузнаваемости — «Люцифер» от Fox, «Проповедник» от AMC и «Хэппи!» от Syfy. Адаптации часто отличаются, и если одним проектам это прощают, то простят ли «Хранителям»?