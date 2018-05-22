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В Казахстане прошли паралимпийские старты для детей
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В Казахстане прошли паралимпийские старты для детей 

Мир24 26 минут назад
В Казахстане прошли вторые детские паралимпийские старты. В них приняли участие дети с ограниченными физическими возможностями из девяти регионов республики, передает «МИР 24».
Участники стартов — дети с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Все они соревновались в пяти дисциплинах — это плавание, волейбол, армрестлинг, шахматы и танцы на колясках.
Организаторы надеются, что такие мероприятия будут проходить ежегодно. Участие в паралимпийских стартах дает многое. Результат, хоть и неотъемлемая часть конкурса, далеко не самое важное. Прежде всего, это — живое общение. «В первую очередь отвлекаешься от всех проблем. На сцене чувствуешь себя уже по-другому, не как в жизни», — отметила участница стартов Сандугаш Аканова. «Прежде всего, основная задача — это элемент социализации. Реабилитация ребят сильных духом невозможна без включения прямой социализации. Сейчас происходит уникальный процесс, уже второй год его наблюдаем. Ребята знакомятся, далее они общаются друг с другом», — рассказала директор национального Дельфийского комитета и организатор Паралимпийских стартов
Куралай Туспекова.
Паралимпийские старты прошли во Дворце школьников в Астане. На состязания приехали 164 особенных ребенка со всего Казахстана.
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