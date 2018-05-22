«Би-2»: киноистории и эпичные саундтреки 

Программа «Держись, шоубиз!» 26 мая в 2:00 на телеканале «МИР».
Новую программу подготовила группа «Би-2». Совсем скоро музыканты вновь выступят с симфоническим оркестром. На этот раз они обработали знакомые всем хиты и свой последний альбом — «Горизонт событий». Ребята пообещали, что все происходящее на сцене поддержит увлекательная киноистория. А группа IOWA решила вспомнить, как все начиналось. Они готовят концерт, который затмит славу рэп-батлов и устроят настоящий танцевальный батл под свои старые, но такие родные и любимые хиты.
Также в выпуске в честь 70-летия солиста немецкой рок-группы Scorpions Клауса Майне расскажем 5 интересных фактов из жизни артиста, поговорим об эволюции стиля Анжелики Варум и обсудим презентацию нового клипа Дианы Арбениной о трагической любви со счастливым финалом. Не пропустите!