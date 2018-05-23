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Балерина Диана Вишнева вышла в свет через неделю после родов
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Балерина Диана Вишнева вышла в свет через неделю после родов 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Недавно, 13 мая, 41-летняя прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева впервые стала мамой. Однако знаменитость решила не засиживаться дома и уже посетила первое публичное мероприятие после родов. Так, Диана Вишнева появилась на открытии балетных сезонов в Метрополитен-опера. Вероятно, балерина не могла пропустить такое событие, а потому решилась ненадолго оставить сына.
Приятно видеть друзей на весеннем гала. Желаю балетного сезона, полного радости и признательности!
— написала Диана Вишнева, поделившись фотографией своего выхода в свет.
Для появления на публике балерина выбрала светлый костюм с цветами. На снимке вижно, что животик у модели еще не совсем ушел, но в целом ее фигура уже выглядит замечательно.
«Красавица👍🌹🌹🌹», «Вы великолепны!», «Красота, грация 👌😍», «Вы выглядите великолепно!», «Хорошенькая!», «Ошеломляющая!», — не удержались от комплиментов подписчики.
Напомним, в 2013 году балерина Диана Вишнева вышла замуж за своего продюсера Константина Селиневича, с которым танцовщицу связывают длительные отношения. Свадебная церемония состоялась на Гавайских островах. О беременности балерины стало известно осенью прошлого года. Знаменитая танцовщица пыталась скрывать это событие от общественности, но от внимательных поклонников спрятаться не удалось. Секрет раскрылся, когда балерина приняла решение не участвовать в собственном фестивале «Context. Диана Вишнева». Кстати, вскоре после родов, звезда показала малыша публике.
Фото: Instagram @dianavishnevapublic
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