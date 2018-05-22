Балерина Диана Вишнева вышла в свет спустя 9 дней после рождения ребенка

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева родила сына 13 мая, а сегодня, спустя 9 дней после радостного события, появилась в Метрополитен Опера на открытии балетных сезонов.

Балерина находится в отличной форме, она словно и не рожала. Диана продемонстрировала идеальную фигуру в брючном костюме из невесомого материала.

Напомним, Вишнева скрывала свою беременность вплоть до появления первенца на свет. Однако в СМИ еще осенью стало известно, что балерина готовится к материнству. Тогда она не стала принимать участие в собственном хореографическом фестивале, сославшись на состояние здоровья.

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