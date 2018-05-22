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Джокович запустил благотворительную акцию в помощь детям
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Джокович запустил благотворительную акцию в помощь детям 

Чемпионат.com 46 минут назад
Экс первая ракетка мира Новак Джокович, празднующий сегодня свой 31-й день рождения, предложил каждому поучаствовать в благотворительной акции, организованной совместно с Novak Djokovic Foundation.
«Время летит очень быстро, и с каждым днём я всё больше понимаю, как мне повезло находиться в окружении любимых людей и иметь за плечами такую карьеру.
Я знаю, как бывает тяжело. Именно поэтому я решил посвятить свой очередной день рождения дорогому моему сердцу делу — фонду Новака Джоковича.
С момента открытия фонда в 2007-м мы прилагаем массу усилий для того, чтобы дети из неблагополучных семей могли расти и развиваться в творческих и безопасных условиях.
Достигнув нашей цели, мы поможем 442 детям посещать детский сад в течение месяца, и это будет большим началом для нас!» — заявил Новак на своей странице в «Фейсбуке».
Серб призывает внести посильный денежный вклад в казну фонда и отмечает, что за время существования Novak Djokovic Foundation организация помогла более чем 20 000 детей и 600 учителям. Последние получили возможность пройти множество различных программ для усовершенствования своей деятельности и, как следствие, более качественной работы с детьми.
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