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Видео: Чарли Ханнэм и Рами Малек в первом трейлере криминальной драмы «Мотылек»
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Видео: Чарли Ханнэм и Рами Малек в первом трейлере криминальной драмы «Мотылек» 

Попкорн News 25 минут назад
Фото: Попкорн News
Создатели криминальной драмы «Мотылек», съемки которой прошли еще в прошлом, 2017 году, наконец-то подготовили первый полноценный трейлер, в котором можно увидеть Чарли Ханнэма и Рами Малека, сыгравших главные роли. В первую очередь рекомендуется всем, кому именно сегодня не хватало полуголого и татуированного Чарли.
Главный герой картины, которого играет Ханнэм — прозванный Мотыльком из-за татуировки на груди взломщик сейфов Анри; он совершает несколько попыток побега из тюрьмы, где отбывает пожизненное заключение. Вскоре Анри отправляют на остров Дьявола, окружённый океаном, откуда ещё никому не удавалось сбежать.
Режиссер: Михаэль Ноер («Северо-запад», «Заключенный R»)
В ролях: Чарли Ханнэм, Рами Малек, Томми Флэнаган, Роланд Мюллер, Ив Хьюсон, Майкл Сока и другие.
Премьера в РФ — 6 сентября 2018 года.
попкорнnews
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