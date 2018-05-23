Видео: Чарли Ханнэм и Рами Малек в первом трейлере криминальной драмы «Мотылек»

Создатели криминальной драмы «Мотылек», съемки которой прошли еще в прошлом, 2017 году, наконец-то подготовили первый полноценный трейлер, в котором можно увидеть Чарли Ханнэма Рами Малека , сыгравших главные роли. В первую очередь рекомендуется всем, кому именно сегодня не хватало полуголого и татуированного Чарли.

Главный герой картины, которого играет Ханнэм — прозванный Мотыльком из-за татуировки на груди взломщик сейфов Анри; он совершает несколько попыток побега из тюрьмы, где отбывает пожизненное заключение. Вскоре Анри отправляют на остров Дьявола, окружённый океаном, откуда ещё никому не удавалось сбежать.

Премьера в РФ — 6 сентября 2018 года.

попкорнnews