Три Моря и Садовая симфония

Программа вечера включала в себя произведения трех композиторов XX века, представителей русской, финской и французской национальных школ. Завершало программу концерта сочинение 2014 года «Садовая симфония» Александра Чайковского

Фантазия для оркестра «Море»Александра Глазунова, посвященная Рихарду Вагнеру , открыла концерт. Морская стихия в разных ее проявлениях, колоритно и точно выписанная оркестровыми красками, рисовала романтическую картину моря, восходящую к традициям «Садко» и «Шехерезады» Римского-Корсакова. «Морская гладь» арфы с волшебными русалками, «гнев морского царя» меди и ударных сказочно-живописно звучали в оркестре. Фото: 2do2go.ru Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса , исполненный с высоким мастерством и проникновением Никитой Борисоглебским , предстал картинами северной финской природы. В первой фантазийной части концерта слышалось суровое море, тяжелые валы холодных волн, изображенных темными красками низких регистров оркестровых групп. Солирующая скрипка прекрасно звучала на «баске», густо и мрачно. Но и верх инструмента, его высокие флажолеты, искуссно взятые скрипачом, звенели серебром. Солист играл мощно, полнозвучно, и скрипка, подчиняясь посылу музыканта, отвечала всем своим «нутром». Финал концерта, виртуозный, «бешеный» по темпу, играющийся «на вылет», во всем блеске выказал профессиональное искусство солиста. Никита Борисоглебский, 32-х летний обладатель одиннадцати высших наград на различных музыкальных соревнованиях, не без основания может гордиться, в том числе, победой на конкурсе имени Яна Сибелиуса в Хельсинки. Интерпретация музыки Сибелиуса российским скрипачом дала повод и к медали от Фонда имени Я. Сибелиуса, которую получил музыкант. Никита Борисоглебский (скрипка). Фото: mosday.ru Три симфонических эскиза «Море»Клода Дебюсси, исполненные во втором отделении концерта, нарисовали импрессионистский образ переменчивой морской стихии. Свето-тени, игра воды, сверкающий солнечный луч сквозь водяные брызги чудесно «расплывались» импрессионистскими мазками в оркестровой палитре. После исполнения дирижер Денис Лотоев первой для приветствия публики поднял группу виолончелей, которой аплодировали вместе с залом и музыканты оркестра. Денис Лотоев. Фото: rdk.shatura.ru И совершенным украшением вечера, жанровым контрастом предыдущих произведений, стала прозвучавшая практически дважды на бис «Садовая симфония»для симфонического оркестра и квартета русских народных инструментов Александра Чайковского, посвященная Марису Янсонсу. Лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов, солисты Национального Академического оркестра Русских народных инструментов им. Н. П. Осипова Алена Трополева (домра малая), Юлия Неверова (домра-альт), Виктор Олехнович (балалайка-контрабас), Даниил Стаднюк (баян) прекрасно «вписались» в академическую «картинку» симфонического оркестра. Композитор, предоставив оркестру сыграть вступление, ввел солистов квартета ни больше, ни меньше темой фугато. Малая домра, альтовая домра, баян по всем правилам полифонии по очереди вступили с начальным тематическим «ядром». Тем остроумнее оказалось последующее «развенчание» классических норм, когда солисты, по воле автора махнув рукой на законы серьезной музыки, скатились на задорные наигрыши, городской фольклор, уличный эпос и национальный музыкальный юмор. И все это в ритме изящного вальса, поддерживаемого оркестром. Как известно Иоганн Штраус вводил в свои знаменитые вальсы соло народных инструментов, цимбал и прочих. Национальная идентификация всегда имеет место быть. Даниил Стаднюк (баян). Фото: vk.com/Данил Стаднюк

В связи с исполнением «Садовой симфонии»Александра Чайковского, прекрасным примером соединения и взаимообогащения академического и народного жанров, хочется посетовать на то, что сегодня русские фольклорные традиции, игра на народных инструментах сильно уступают в популярности другим существующим видам и жанрам. В СССР различные формы народного исполнительства получали поддержку общественности и государства. В наши дни необходимо отвоевывать эти потерянные позиции традиционного музицированияна народных инструментах. Это подлинная отечественная, национальная культура России.

Успех был очевидным по грому продолжительных аплодисментов, закончившихся выходом на сцену композитора Александра Чайковского и бисовым исполнением второй половины симфонии. Было очень приятно смотреть на квартет солистов, играющих на наших родных русских инструментах в окружении инструментария европейского симфонизма оркестра. Достойное импортозамещение от культуры. И очень символично было видеть лица молодых, талантливых ребят-солистов, вызывавших правильно патриотические чувства.