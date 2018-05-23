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В Москве состоится концерт, посвященный 95-летию со дня рождения композитора тен Хольта
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В Москве состоится концерт, посвященный 95-летию со дня рождения композитора тен Хольта 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Sound Up отметит в среду концертом в Музее Москвы 95-летие со дня рождения голландского композитора-минималиста Симеона тен Хольта (1923-2012). Об этом сообщили в пресс-службе концертной серии.
"В этом году нидерландскому композитору исполнилось бы 95 лет. По этому поводу 23 мая в Музее Москвы прозвучит его главное сочинение Canto Ostinato для четырех роялей — одно из краеугольных произведений академической музыки XX века, которое не существует в виде завершенного музыкального текста: состав и количество исполнителей могут варьироваться, в результате чего протяженность произведения может составлять от полутора часов до суток", — отметили в пресс-службе.
Пьеса Canto Ostinato написана в 1976 году, название можно перевести как «упрямая песнь». Ostinato (ит. — упрямый, настойчивый) — ключевая техника минимализма, состоящая в повторении музыкального элемента без изменений или развития. Canto Ostinato включает более 100 коротких музыкальных модулей, которые должны прозвучать в определенном алгоритме. Этот набор может наращиваться и усложняться в зависимости от количества игроков, но оптимальным составом для исполнения считается вариант для четырех фортепиано.
Сочинение исполнят пианисты, которые знают музыку тен Хольта досконально: главный специалист по этому композитору в Европе Йерун ван Вен, крупнейший российский знаток новой музыки Юрий Любимов и его ученики Алексей Зуев и Вячеслав Попругин.
Симеон тен Хольт (1923-2012) учился музыке у легенды нидерландского модернизма Якоба ван Домселаара, дружившего с Питом Мондрианом и участвовавшего в движении De Stijl. Музыка Симеона тен Хольта тональна, произведения состоят из секций, количество повторений которых выбирает сам исполнитель.
Фестиваль Sound Up проходит с 2016 года в Москве и адресован тем, кто интересуется новыми звуками и идеями. Кураторы проекта находят неожиданные пространства для выступлений и готовят для каждого из них уникальную сценографию.
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