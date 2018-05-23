Плакаты кинолент созданы для того, чтобы разжигать интерес, дразнить и привлекать. Однако время от времени цензоры решают, что автор постера все же перешел грань допустимого: причем, как вы увидите, на некоторых из забаненных плакатов нет обнаженки. В чем же дело? Редакция БигПикчи собрала топ-11 величайших запрещенных киноплакатов. Держитесь крепче!
1. «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика. На оригинальном плакате изображена голая женщина, и в США его подвергли цензуре: обнаженную телочку сначала прикрыли нижним бельем, а затем и вовсе убрали.
2. «Али Джи в парламенте» Марка Майлода. Этот постер совершенно безвкусен и безобиден, однако британские цензоры решили, что Саша Барон Коэн зашел слишком далеко, и постер к комедии забавным не сочли.
3. «Право на „лево“». Постеры к этому фильму из шести частей сняли с рекламных стендов в Париже — жители французской столицы посчитали, что реклама фильма унижает достоинство женщины.
4. «Стыд» Стива Маккуина. Постер предназначался для венгерского проката, но его отклонили. Есть мнение, что сперма (или даже намек на нее) — это уже слишком.
5. «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса. Соски прекрасной Евы Грин стали причиной того, что в Штатах постер запретили размещать в публичных местах.
6. «Зубы» Митчелла Лихтенштейна. В Американской ассоциации кино не знают анекдота про «у вас там зубы».
7. «Девушка с татуировкой дракона» Дэвида Финчера. В Америке не смирились даже с намеком на соски Евы Грин, а уж тут все понятно — ту мач обнаженка.
8. «Народ против Ларри Флинта» Милоша Формана. Официальный постер фильма запретили на территории США — сочли слишком провокационным. Сам фильм повествует примерно о том же, да.
9. «Правила секса» Роджера Эвери. А вот доказательство тому, что можно возмутить и шокировать, не показав ни миллиметра обнаженного тела. Плюшевые игрушки в недвусмысленных позах — провокация 80-го левела.
10. «Жажда» Пака Чхан Ука. Помимо очевидного изображения секса, южнокорейских цензоров наверняка смутил намек на БДСМ-характер отношений изображенной пары.
11. «Зак и Мири снимают порно» Кевина Смита. Тот, кто поймет, почему этот постер непристоен, достаточно взрослый для того, чтобы не испугаться. Разве нет?