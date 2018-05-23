11 величайших запрещенных киноплакатов

Плакаты кинолент созданы для того, чтобы разжигать интерес, дразнить и привлекать. Однако время от времени цензоры решают, что автор постера все же перешел грань допустимого: причем, как вы увидите, на некоторых из забаненных плакатов нет обнаженки. В чем же дело? Редакция БигПикчи собрала топ-11 величайших запрещенных киноплакатов. Держитесь крепче!

1. «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика . На оригинальном плакате изображена голая женщина, и в США его подвергли цензуре: обнаженную телочку сначала прикрыли нижним бельем, а затем и вовсе убрали.

3. «Право на „лево“». Постеры к этому фильму из шести частей сняли с рекламных стендов в Париже — жители французской столицы посчитали, что реклама фильма унижает достоинство женщины.

4. «Стыд» Стива Маккуина . Постер предназначался для венгерского проката, но его отклонили. Есть мнение, что сперма (или даже намек на нее) — это уже слишком.

6. «Зубы» Митчелла Лихтенштейна. В Американской ассоциации кино не знают анекдота про «у вас там зубы».

7. «Девушка с татуировкой дракона» Дэвида Финчера . В Америке не смирились даже с намеком на соски Евы Грин, а уж тут все понятно — ту мач обнаженка.

8. «Народ против Ларри Флинта Милоша Формана . Официальный постер фильма запретили на территории США — сочли слишком провокационным. Сам фильм повествует примерно о том же, да.

9. «Правила секса» Роджера Эвери. А вот доказательство тому, что можно возмутить и шокировать, не показав ни миллиметра обнаженного тела. Плюшевые игрушки в недвусмысленных позах — провокация 80-го левела.

10. «Жажда» Пака Чхан Ука. Помимо очевидного изображения секса, южнокорейских цензоров наверняка смутил намек на БДСМ-характер отношений изображенной пары.