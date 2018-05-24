Торговые центры предложили оснастить веревочными лестницами — общественная инициатива

Оригинальный способ защитить посетителей развлекательных центров и гипермаркетов от пожара нашли общественники. Они предложили вешать веревочные лестницы у каждого окна в здании ТЦ.

Как стало известно «КВ», идея сейчас проходит обсуждение на портале Российской общественной инициативы. Авторы предлагают внести изменения в правила пожарной безопасности, а также строительные правила для всех зданий с массовым пребыванием людей. В первую очередь это высотные офисные постройки и развлекательные центры. По мнению активистов, огнеупорных дверей и пожарных сигнализаций недостаточно для спасения людей из пламени. Гораздо эффективнее, как отмечают общественники в пояснительной записке, оснастить все объекты с массовым пребыванием людей стационарно закрепленной у каждого окна веревочной спасательной лестницей с цепью. Храниться такая лестница может в закрытом металлическом боксе на полу у окна. Ключ от него должен висеть в стеклянном пенале на стене. В случае пожара любой посетитель или сотрудник сможет вскрыть бокс и развернуть лестницу в открытое окно. В результате отрезанные от выходов огнем люди на верхних этажах смогут не ждать спасателей, а самостоятельно спуститься на улицу. Авторы инициативы отмечают, что такие лестницы стоят совсем недорого. Кроме того, у них простая конструкция, которая позволяет устанавливать эти средства спасения не только в новостройках, но и в старых домах.

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