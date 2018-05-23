Доктора вызывали?

В этом году врачи уже обследовали жителей Пожарского, Лазовского, Ханкайского, Красноармейского, Октябрьского, Дальнереченского, Хасанского, Кировского, Спасского районов, Уссурийского городского округа. Последним в майском графике стал Черниговский район.

О передвижных поликлиниках сегодня знают в районных центрах, в небольших городах и сёлах. Социальный проект стартовал в 2015 г. с целью повышения доступности и качества оказания врачебной помощи жителям отдалённых уголков края. В глубинку едут не только специалисты общего направления, но и узкопрофильные, в которых люди нуждаются годами. Высокая квалификация врачей и современное оборудование позволяет провести глубокие обследования, выявить серьёзные патологии. Одно из приоритетных направлений в работе проекта — диспансеризация детского населения. А с прошлого года в рамках «Заботы» действует программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. С этой целью расширен перечень медицинских услуг. В составе автопоезда работает специалист-онколог.

Автопоезд работает в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы.

Теперь нас ждут!

Врачи, стоявшие у истоков проекта, рассказывают, что за три года уровень его организации вырос в несколько раз. Не говоря уже о том, что состав медиков расширяется, поступает новая аппаратура. Сегодня врачей краевого центра ждут, особенно в небольших сёлах, откуда каждый раз на приём к врачу местные жители едут за десятки километров. О прибытии автопоезда они заранее информированы, каждый пациент чётко знает, каких специалистов ему необходимо посетить. Мамы с колясками встречают детскую бригаду автопоезда. Первый детский стартовал в сентябре 2015 г.

— Сложно было первое время, — вспоминает педиатр детской поликлиники № 5 Владивостока Алёна Леонова. — В один день приходилось принимать до трёхсот человек. Сразу выявляли много патологий, которые раньше у детей никогда не определялись. Офтальмологов, гинекологов, хирургов в глубинке не было.

По логике, деревенские дети должны быть крепче и здоровее городских. Выяснилось, что ситуация далека от идеала. Нарушение осанки, плоскостопие, ожирение, миопия — диагнозы копились по причине отсутствия систематических обследований.

— По итогам первых командировок составляла статистику, — продолжает Алёна Леонова. — Оказалось, что больше детей с нарушениями осанки там, где школы старые и парты неудобные. Из-за плохого качества воды в отдельных деревнях обнаружили нарушения желудочно-кишечного тракта. Помню, как вовремя удалось направить на лечение ребёнка с заболеванием крови в Приморский онкодиспансер. Несомненная польза автопоезда в том, что врачи дают на месте грамотные рекомендации по лечению заболевания. При необходимости выписывают направления в районные и краевые медицинские учреждения.

Ежегодно увеличивается количество районов, куда направляются врачи «Заботы». В 2018 г. присоединились Большой Камень, Фокино, Находка. Несмотря на то что города крупные, их жители также нуждаются в особом внимании докторов. Выездные бригады специалистов формируются с привлечением врачей ведущих медицинских организаций Приморского края — как амбулаторно-поликлинических, так и стационарных.

— Никому не отказываем, всем идём навстречу, хотя иногда приходят с обычным насморком, — добавляет педиатр. — К нашему визиту люди готовятся. Работаем до последнего визитёра. Радует, что в Пожарском районе по сравнению с прошлым годом выявляемость новых заболеваний небольшая. В основном родители приводят детей на повторный осмотр, для уточнения тактики проводимого лечения. Проект стал основательным, хотя и нет предела совершенству.

Чем болеют дети?

В весеннем графике автопоезда «Забота» — Черниговский район. Здесь детская передвижная поликлиника работала до 21 мая включительно. На приёме у специалистов побывало более трёхсот ребят из посёлка Сибирцево, сёл Черниговка, Вадимовка.

— Автопоезд сделал остановку в девяти крупных населённых пунктах района, — сообщил главный врач Черниговской центральной районной больницы Олег Быков . — Особый акцент сделан на ребят в возрасте 7 лет, 14 лет и старше — это те категории детей, которые особо нуждаются в диспансерном наблюдении. В прошлом году жители остались довольны приёмом и консультациями. С удовольствием идут вновь.

В составе детского автопоезда «Забота» — педиатр, стоматолог, уролог, детский хирург, детский гинеколог, отоларинголог, офтальмолог, невролог, психиатр, эндокринолог, врач УЗИ и ортопед-травматолог. Как отметили в краевом департаменте здравоохранения, все специалисты — профессионалы, которые знают свою работу и умеют ладить с детьми и родителями. В передвижной поликлинике маленькие пациенты могут пройти полный медицинский осмотр, а в случае необходимости получить направление к краевым специалистам во Владивосток.

В апреле детский состав медицинского автопоезда «Забота» побывал в Спасском районе. В первые четыре дня работы к специалистам обратилось более 600 ребят и их родителей. Врачи, работающие в бригаде автопоезда, отмечают, что сельские и городские ребята отличаются по здоровью. В городе — много ортопедических патологий, приобретённых в результате неправильного сидения за школьными партами, неправильно подобранной обуви, низкой физической активности. «Городские» нуждаются в хирургах и офтальмологах, а вот сельским детям нужно чаще показываться стоматологам и неврологам.

Кроме того, в 2018 г. детский автопоезд побывал в Кировском, Дальнереченском, Пожарском районах. В северных районах взяли курс на небольшие посёлки — Верхний Кут, Красный Яр, Соболиное, где врачебная помощь узких специалистов крайне необходима. Особенно это касается детей раннего возраста, которые долгое время не выезжают за пределы своего села.

Новые цели

Автопоезд «Забота» с бригадой врачей для взрослых пациентов успешно начал свою работу в феврале с Хорольского района. В среднем в команде медиков от 7 до 11 специалистов различных профилей.

— Основной состав бригады — два врача-терапевта, хирург, гинеколог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, фельдшер клинико-диагностической лаборатории, передвижной флюорограф, — рассказал директор краевого департамента здравоохранения Андрей Кузьмин . — Консультация — оториноларингола, уролога и пульмонолога. Дополнительный состав бригады определяется индивидуально, в зависимости от потребностей района, где проходит обследование.

В 2018 г. продолжается реализация проекта в части онконастороженности. Как отметил вице-губернатор края Павел Серебряков , по краю под наблюдением состоит более 39 тысяч онкологических больных и ежегодно регистрируется более шести тысяч пациентов со злокачественными новообразованиями. С 2017 г. проводится сплошное скрининговое обследование всех обратившихся старше 18 лет к врачам автопоезда.

— В прошлом году в состав автопоезда мы включили специалиста-онколога, — подчеркнул зам. главы региона. — На выявление онкологических проблем ориентированы хирург, стоматолог, дерматолог и остальные врачи.

В Лазовском районе в этом году побывали специалисты Владивостокского Центра здоровья совместно с коллегами — аллергологом и офтальмологом Владивостокского клинико-диагностического центра. В состав бригады вошёл и врач-фтизиатр. Места дислокации — посёлки Преображение и Лазо. Помимо осмотров и консультаций, жителей познакомили с уникальной оздоровительной программой «Прогулки с врачом», направленной на популяризацию активного образа жизни. Скандинавские палки для ходьбы в русской деревне отнюдь не помеха.

В числе предлагаемых департаментом здравоохранения нововведений — организация целевых выездов автопоезда «Забота» с направлением специализированной бригады профильной направленности: аллергология, кардиология, неврология, гастроэнтерология, онкогематология, нефрология.

ЦИФРЫ

В 2017 г. почти 150 тысяч приморцев, из которых более 70 тысяч — дети, получили консультации врачей «Заботы», не выезжая за пределы своего района.

КСТАТИ

В департаменте здравоохранения напоминают, что обратиться за консультацией к специалистам могут все желающие при наличии полиса ОМС и свидетельства о рождении. При необходимости получить направление и на дальнейшее бесплатное, более глубокое обследование или госпитализацию.