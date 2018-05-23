В Хабаровске печатают «народную книгу» Александра Лепетухина

В Хабаровске в печать отправлена первая партия ранее не издававшихся сказок Заслуженного художника России и известного литератора Александра Лепетухина.

Так называемый «сигнальный» экземпляр книги корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» продемонстрировал инициатор проекта и соавтор мастера священник Хабаровской епархии Игорь Сальников . Книгу он показал в галерее им. А. М. Федотова на выставке работ Александра Лепетухина, посвященной 70-летию его рождения.

— Это, действительно, народная книга! Потому что она издана на собранные неравнодушными гражданами деньги, — отметил отец Игорь Сальников. — Материально нам не помогали ни государство, ни Церковь, ни бизнес. Пожертвования собирались через Интернет. Жертвуют и посетители выставки галереи имени Федотова, где на входе установлен специальный ящик.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее рассказывало, что талантливый художник, литератор и просто удивительно добрый человек Александр Лепетухин, ушёл в мир иной в 2016 году, не успев реализовать их общую с отцом Игорем идею издания книги сказок и притч для взрослых. Сборник повествований о прихожанах, священниках наших храмов и даже просящих милостыню нищих они решили назвать словом «Агапи», которое переводе с греческого означает «полюби». В этом призыве заключен основной творческий посыл авторов.

Дизайн и верстка издания были сделаны Санкт-Петербурге. Причем исключительно в благотворительном порядке. В январе отец Игорь обратился к нашим читателям с просьбой помочь найти средства на печать книги в Хабаровске. Пока собранных денег хватает, чтобы выпустить небольшую партию экземпляров. Почти все они разойдутся среди жертвователей и почитателей таланта художника. Но если удастся собрать дополнительные средства, тираж может быть многократно увеличен, и книга станет доступной массовому читателю.

Желающие сделать вклад в издание книги Александра Лепетухина «Агапи» могут связаться с Игорем Сальниковым по телефону +7 914 541 15 92.