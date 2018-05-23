Перепутанные в роддоме сёстры-близняшки подали иск на 35 миллионов рублей

История 35-летней давности с подменой девочек-близняшек в пермской больнице получила своё продолжение в суде.

22 мая сайт Ленинского районного суда Перми опубликовал сообщение о том, что к ним поступило заявление от трёх пермячек о взыскании морального вреда в общем размере 35 000 000 рублей.

«Иск подан к ГБУЗ Пермского края «Детская клиническая больница», Министерству здравоохранения Пермского края, Министерству финансов Российской Федерации , Управлению федерального казначейства по Пермскому краю, — говорится в сообщении пресс-службы. — Заявленные требования мотивированы тем, что работники Детской городской больницы № 13 в 1982 году перепутали детей, при этом в одной семье родились близнецы. Подмена обнаружилась в 2015 году, когда подруга одной из девочек близнецов увидела вторую девочку, похожую как две капли воды. Второй ребенок-близнец воспитывалась в детском доме.

О произошедшем, напомним, месяц назад была показана программа на федеральном канале. Мама близняшек рассказала, что дочери родились весом 1,5 и 1,7 килограмма. Одну из них медики направили в отделение для недоношенных детей. Домой девочку забирал отец. Мать чувствовала, что это не её дочь, но разбираться родители не стали и начали жить и растить девочек.

После того, как выяснилась правда, пострадавшие попытались найти виновника и узнать подробности подмены в детской больнице, архивы там хранятся 25 лет, а из бывших сотрудников никто уже не работает. Сёстры-близняшки и девочка, с которой одну из них перепутали, обратились в суд.