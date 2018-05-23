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В Парке Горького появилась инсталляция Валерия Казаса «Камни»
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В Парке Горького появилась инсталляция Валерия Казаса «Камни» 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
В Парке Горького появился новый арт-объект, созданный скульптором Валерием Казасом в рамках международного проекта Glenmorangie Signet Land Art.
Инсталляция «Камни» представляет собой композицию из девяти одинаковых металлических кубов, наполненных натуральным известняком. Мощные силовые узлы равномерно распределены внутри инсталляции, а центральный куб равноудален от ее границ.
Таким образом, находясь внутри скульптурной группы, наблюдатель может ощутить энергию пространства — один из важнейших аспектов деятельности Валерия Казаса при работе в открытой среде.
«Инсталляция находится под открытым небом в Парке Горького, поэтому во время дождя, особенно сильного, можно наблюдать, как вода медленно просачивается и начинает размывать горную породу, формируя пустоты и наплывы. То же самое проделывает источник в слое известняка», — объясняет художник.
Валерий Казас — уже третий участник проекта Glenmorangie Signet Land Art, который проводится в России с 2016 года. Для создания арт-объектов художники используют натуральные материалы, которые встречаются на производстве виски Glenmorangie — дерево, камень и вода.
«Камни» Валерия Казаса пробудут в парке в течение года. Они сменили «Гостей» Александра Повзнера, композицию из шести пятиметровых жирафов, которые были размещены на том же месте в сентябре 2017 года.
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