В Парке Горького появилась инсталляция Валерия Казаса «Камни»

В Парке Горького появился новый арт-объект, созданный скульптором Валерием Казасом в рамках международного проекта Glenmorangie Signet Land Art.

Инсталляция «Камни» представляет собой композицию из девяти одинаковых металлических кубов, наполненных натуральным известняком. Мощные силовые узлы равномерно распределены внутри инсталляции, а центральный куб равноудален от ее границ.

Таким образом, находясь внутри скульптурной группы, наблюдатель может ощутить энергию пространства — один из важнейших аспектов деятельности Валерия Казаса при работе в открытой среде.

«Инсталляция находится под открытым небом в Парке Горького, поэтому во время дождя, особенно сильного, можно наблюдать, как вода медленно просачивается и начинает размывать горную породу, формируя пустоты и наплывы. То же самое проделывает источник в слое известняка», — объясняет художник.

Валерий Казас — уже третий участник проекта Glenmorangie Signet Land Art, который проводится в России с 2016 года. Для создания арт-объектов художники используют натуральные материалы, которые встречаются на производстве виски Glenmorangie — дерево, камень и вода.

«Камни» Валерия Казаса пробудут в парке в течение года. Они сменили «Гостей» Александра Повзнера, композицию из шести пятиметровых жирафов, которые были размещены на том же месте в сентябре 2017 года.