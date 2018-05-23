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Опыт красноярских врачей получил признание лучших кардиохирургов страны
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Опыт красноярских врачей получил признание лучших кардиохирургов страны 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярские кардиохирурги представили уникальный опыт лечения новорожденных детей с врожденными пороками сердца, сообщают в министерстве здравоохранения Красноярского края.
Представить свой уникальный метод лечения и поделиться опытом с коллегами хирурги смогли во время телемоста, участниками которого стали кардиохирурги более чем из 30 городов России. Опыт красноярцев получил признание лучших кардиохирургов страны.
Так, заведующий детским отделением федерального кардиоцентра Красноярска Павел Теплов поделился опытом лечения опухоли средостения. Данный клинический случай был признан лучшим, а этапность оказания помощи детям получила высокую оценку специалистов центра имени А. Н. Бакулева.
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