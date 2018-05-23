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Новосибирцу выписали штраф за полёт квадрокоптера над оперным театром
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Новосибирцу выписали штраф за полёт квадрокоптера над оперным театром 

ngs.ru 53 минуты назад
Фото: ngs.ru
Жителя Новосибирска оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что он без разрешения запустил квадрокоптер в небо над городом.
Инцидент произошёл 24 апреля. Владелец квадрокоптера запустил его в воздух над театром оперы и балета, чтобы сделать видеосъёмку с высоты, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Вопреки требованиям закона перед осуществлением полёта житель Новосибирска не получил разрешения на полёт от органов управления воздушным движением, не направил им план полёта, не владел аэронавигационной и метеорологической информацией», — описали ситуацию в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что нарушение обнаружила Новосибирская транспортная прокуратура. После её проверки Ространснадзор оштрафовал владельца квадракоптера на 5 тысяч рублей по ч. 2 ст.11.4 КоАП РФ (нарушение использования воздушного пространства лицом, не наделённым полномочиями по его использованию). В прокуратуре уточнили, что этого жителя города уже не первый раз наказывают за такое нарушение.
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