Новосибирцу выписали штраф за полёт квадрокоптера над оперным театром

Жителя Новосибирска оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что он без разрешения запустил квадрокоптер в небо над городом.

Инцидент произошёл 24 апреля. Владелец квадрокоптера запустил его в воздух над театром оперы и балета, чтобы сделать видеосъёмку с высоты, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Вопреки требованиям закона перед осуществлением полёта житель Новосибирска не получил разрешения на полёт от органов управления воздушным движением, не направил им план полёта, не владел аэронавигационной и метеорологической информацией», — описали ситуацию в прокуратуре