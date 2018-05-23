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Семья из Перми, которой медики отдали не того ребенка, подала в суд на больницу
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Семья из Перми, которой медики отдали не того ребенка, подала в суд на больницу 

59.ru 39 минут назад
Фото: 59.ru
Владимир и Галина Шиловы из Перми, а также их дочь Ксения Музафарова, подали в суд на детскую больницу №13. Семья требует взыскать с учреждения 35 миллионов рублей в качестве моральной компенсации за то, что там подменили одну из их дочерей, рожденных в 1982 году.
Ранее семья участвовала в передаче «ДНК» на НТВ, где выяснилось, что только одна из их дочерей — Ульяна — является им кровной. Второго ребенка — Яну — им отдали по ошибке. На самом деле ее родителями являются другие люди, которые ушли из больницы с близняшкой Ульяны Ксенией, которая в результате оказалась в детском доме.
— Галина и Владимир Шиловы а также Ксения Музафарова, которую они считают своей кровной дочерью, подали иск к детской больнице №13, минздраву Прикамья, минфину РФ и казначейству. Пермяки хотят взыскать с тех, кто, по их мнению, виновен в подмене одной из близняшек, 35 миллионов рублей, — рассказали в Ленинском районном суде Перми.
Подмена детей обнаружилась в 2015 году, когда подруга Ульяны увидела на улице девушку, как две капли воды, похожую на нее. Ей оказалась Ксения — сестра-близнец Ульяны.
Мы попросили министерство здравоохранения прокомментировать случай подмены детей в Перми. В адрес ведомства выслан запрос на предоставление информации. Ответ будет опубликован на 59.ru.
Еще один случай подмены детей произошел 40 лет назад в больнице Пожвы. Пострадавшие сейчас также пытаются добиться компенсации морального вреда.
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