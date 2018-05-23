В главном универмаге Москвы заработал эклектичный ресторан Buro TSUM

На пятом этаже ЦУМа теперь сияют зеркала и белеют тарелки с блюдами от Дмитрия Зотова . Новое заведение в самом центре столицы — очередное детище успешных рестораторов Дины Хабировой и Виталия Шиманского (Sixty, Buono, Christian, «Березка Bistrot»). На сей раз этот тандем выступил в соавторстве с интернет-порталом "Buro 24/7" . Ресторан получился соответствующим — броским, смелым, достойным любования. Оригинальный дизайн, в котором венские стулья соседствуют с восточными мотивами, придумала дизайнер Наталья Белоногова (Pinch, AQ Kitchen, «Северяне», Madame Wong). На первый взгляд, Buro TSUM — светлое симпатичное бистро в европейском стиле, однако впечатление простоты быстро улетучивается, стоит лишь присмотреться к интерьеру с его узорчатым потолком, разномастными столами и буйной растительностью, сообщает Restoclub.

Автор меню Buro — Дмитрий Зотов, который уже не впервые сотрудничает с Диной Хабировой. Но если в гастропабах «Крылышко или ножка» и пиццериях Zotman Pizza Pie Дмитрий делает акцент на comfort food, то расположение нового проекта в ЦУМе обязывает бренд-шефа сочетать понятные и привычные столичной публике блюда с более интересными решениями. Так, например, в качестве стартера можно взять тартар из говядины с хариссой (550 руб.), а можно — зеленый салат с шисо и гранолой (490 руб.) или лосось с фенхелем, трюфельным понзу и пармезаном (630 руб.). Традиционный том-ям соседствует в меню с оригинальным крем-супом из топинамбура с гребешком (оба — по 550 руб.). В списке основных блюд наблюдается та же тенденция: тут есть и известная утиная ножка конфи (680 руб.), и в то же время — барамунди с овощным ризотто (1200 руб.).

Кроме того, на горячее можно заказать специалитеты на гриле. В Buro гордятся лионским грилем с усиленной циркуляцией воздуха и готовят на нем среди прочего розовые креветки (520 руб.), ти-бон ягненка (550 руб.), а также другую рыбу и мясо.

По части оперативной работы кухни Дмитрию Зотову помогает молодой шеф Владимир Чистяков (LavkaLavka).

Адрес: ул. Петровка, 2, 5 этаж