Брадобреи Уфы поборются за звание лучшего мастера города

В последний весенний день, 31 мая, в Уфе пройдет конкурс парикмахерского и декоративного искусства «Золотой гребень — Алтын Тарак — 2018». Принять участие и побороться за титул лучшего мастера готовы более 500 парикмахеров, косметологов, специалистов по ногтевому сервису, визажистов, обучающихся и работающих в индустрии моды и красоты.

Заявки на участие подали специалисты из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Мелеуза, Октябрьского, Туймазов, Янаула, Бирска, Екатеринбурга, Набережных Челнов, Сургута, Самары, Челябинска, Ижевска и Минска.

— Конкурс среди парикмахеров является одним из самых творческих. В этом конкурсе мастера не просто создают прическу, они создают целый образ, в котором сочетаются необычные цветовые решения и формы. Состязание позволяет зрителю прикоснуться к парикмахерскому искусству, ознакомиться с модными тенденциями нового сезона, увидеть профессионализм мастеров, — рассказали организаторы.

Место и время проведения: выставочный комплекс «ВДНХ-Экспо» (ул. Менделеева, 158). Начало в 11:00. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 2 июня в 15:00 в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо».