Дни открытых дверей пройдут в московских больницах в июне

Дни открытых дверей, во время которых горожане смогут задать интересующие их вопросы и пройти обследование, состоятся в московских больницах в июне 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«В июне в городских больницах пройдут бесплатные обследования, консультации специалистов и лекции о здоровье. В детской городской клинической больнице Святого Владимира ведущие врачи Москвы, в том числе профессора, доктора медицинских наук, проведут многопрофильное амбулаторное консультирование. Специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины (филиал №10) расскажут о программах медицинского сопровождения юных спортсменов. В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков прочитают лекцию для родителей «Развитие взаимодействия», а в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом (филиал по ЦАО и ЗАО) обсудят профилактику и методы раннего выявления туберкулеза у детей», — говорится в сообщении.

Кроме того, женщины смогут посетить гинеколога. Врачи проведут ультразвуковые исследования органов малого таза, а также ответят на вопросы пациенток. Также можно будет попасть на прием к врачу-маммологу. Будущих мам ждут консультации врачей о влиянии грудного вскармливания на здоровье ребенка и матери, прием у врача-хирурга, а также лекции «Дородовой период», «Партнерские роды. Физиология родов» и другие.

В госпитале для ветеранов войн №2 пожилые люди смогут посетить занятие по гимнастике, лекцию «Здоровый образ жизни» и встречу с врачами. Помимо прочего, в столичных больницах горожане смогут пройти экспресс-диагностику онкологических заболеваний, получить консультации хирургов и неврологов.