Ещё
Дни открытых дверей пройдут в московских больницах в июне
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Дни открытых дверей пройдут в московских больницах в июне 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Дни открытых дверей, во время которых горожане смогут задать интересующие их вопросы и пройти обследование, состоятся в московских больницах в июне 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«В июне в городских больницах пройдут бесплатные обследования, консультации специалистов и лекции о здоровье. В детской городской клинической больнице Святого Владимира ведущие врачи Москвы, в том числе профессора, доктора медицинских наук, проведут многопрофильное амбулаторное консультирование. Специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины (филиал №10) расскажут о программах медицинского сопровождения юных спортсменов. В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков прочитают лекцию для родителей «Развитие взаимодействия», а в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом (филиал по ЦАО и ЗАО) обсудят профилактику и методы раннего выявления туберкулеза у детей», — говорится в сообщении.
Кроме того, женщины смогут посетить гинеколога. Врачи проведут ультразвуковые исследования органов малого таза, а также ответят на вопросы пациенток. Также можно будет попасть на прием к врачу-маммологу. Будущих мам ждут консультации врачей о влиянии грудного вскармливания на здоровье ребенка и матери, прием у врача-хирурга, а также лекции «Дородовой период», «Партнерские роды. Физиология родов» и другие.
В госпитале для ветеранов войн №2 пожилые люди смогут посетить занятие по гимнастике, лекцию «Здоровый образ жизни» и встречу с врачами. Помимо прочего, в столичных больницах горожане смогут пройти экспресс-диагностику онкологических заболеваний, получить консультации хирургов и неврологов.
Агентство «Москва»: последние новости
Граффити высотой 30 м с изображением медведя с мячом нарисовал в Москве мексиканец к ЧМ-2018 Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли из-за ЧМ-2018 Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 17 мая
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что скрывает смерть Листьева78
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Как живут актёры с дефектами внешности4
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
07:35
Будущее предсказали в кино
Кино
02:56
Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение