Ямальский мультик собирает голоса в YouTube

Юные мультипликаторы из Салехарда создали свой «мир» и рассказали о нем в Сети.

Над картиной работали юные художники студии «Мынику», которые творят в местной библиотеке Дружбы народов. Трехминутная история снята в смешанной технике, на основе компьютерной 2D-графики. Ее готовили для конкурса региональных детских мультстудий, который проводит Ассоциация анимационного кино.

Конкуренция острая, на суд жюри представлена 81 работа. Мультфильм производства «Мынику» «Мир, в котором я живу» зарегистрирован под номером 74. Обязательно голосуйте после просмотра!

Напомним, ямальское мультдвижение зародилось в 2009 году в Салехарде. Сейчас в регионе 27 студий. Ребята создают свои фильмы и активно участвуют в конкурсах.

Победителя определят к 31 мая по «сердечкам» на YouTube.