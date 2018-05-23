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Ямальский мультик собирает голоса в YouTube
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Ямальский мультик собирает голоса в YouTube 

Красный Север 1 час назад
Юные мультипликаторы из Салехарда создали свой «мир» и рассказали о нем в Сети.
Над картиной работали юные художники студии «Мынику», которые творят в местной библиотеке Дружбы народов. Трехминутная история снята в смешанной технике, на основе компьютерной 2D-графики. Ее готовили для конкурса региональных детских мультстудий, который проводит Ассоциация анимационного кино.
Конкуренция острая, на суд жюри представлена 81 работа. Мультфильм производства «Мынику» «Мир, в котором я живу» зарегистрирован под номером 74. Обязательно голосуйте после просмотра!
Напомним, ямальское мультдвижение зародилось в 2009 году в Салехарде. Сейчас в регионе 27 студий. Ребята создают свои фильмы и активно участвуют в конкурсах.
Победителя определят к 31 мая по «сердечкам» на YouTube.
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