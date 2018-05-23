Ещё
В Уфе школьнице Айсылу Ахмадуллиной нужна помощь в лечении онкозаболевания
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Уфе школьнице Айсылу Ахмадуллиной нужна помощь в лечении онкозаболевания 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе школьнице Айсылу Ахмадуллиной нужна помощь в лечении тяжёлого заболевания. Айсылу родилась в 2001 году в обычной семье. Родилась здоровым ребёнком, в соответствии с возрастом пошла в детский сад, а потом и в школу. На данный момент успешно закончила 10 класс в лицее №123. Первый симптом заболевания (увеличение лимфатического узла на шее) появился 31 марта, после перенесённого ОРЗ. 11 мая 2018 года ей был поставлен диагноз лимфобластный лейкоз (заболевание крови). Айсылу необходим курс на лечение в израильской клинике. Давайте поможем девочке с миру по нитке. Счет 4817760118106560 Сбербанк (получатель мама Айсылу, Ахмадуллина Зульфия Сахабутдиновна.)
Также в социальной сети «ВКонтакте» есть группа помощи девочке. Где вы можете уточнить вопрос по переводу денег.
АиФ-Уфа: последние новости
41-летний Владимир Плотников, пропавший в Уфе, найден погибшим В Уфе застрявшая за стеной квартиры кошка почти две недели «мучила» хозяев В Уфе пройдёт крупный фестиваль музыки и уличной культуры
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что скрывает смерть Листьева78
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Как живут актёры с дефектами внешности4
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
07:35
Будущее предсказали в кино
Кино
02:56
Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение