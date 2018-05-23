В Уфе школьнице Айсылу Ахмадуллиной нужна помощь в лечении онкозаболевания

В Уфе школьнице Айсылу Ахмадуллиной нужна помощь в лечении тяжёлого заболевания. Айсылу родилась в 2001 году в обычной семье. Родилась здоровым ребёнком, в соответствии с возрастом пошла в детский сад, а потом и в школу. На данный момент успешно закончила 10 класс в лицее №123. Первый симптом заболевания (увеличение лимфатического узла на шее) появился 31 марта, после перенесённого ОРЗ. 11 мая 2018 года ей был поставлен диагноз лимфобластный лейкоз (заболевание крови). Айсылу необходим курс на лечение в израильской клинике. Давайте поможем девочке с миру по нитке. Счет 4817760118106560 Сбербанк (получатель мама Айсылу, Ахмадуллина Зульфия Сахабутдиновна.)

Также в социальной сети «ВКонтакте» есть группа помощи девочке. Где вы можете уточнить вопрос по переводу денег.