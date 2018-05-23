Граффити высотой 30 м с изображением медведя с мячом нарисовал в Москве мексиканец к ЧМ-2018

Граффити высотой 30 м, на котором изображен медведь с мячом, появилось к чемпионату мира по футболу 2018 г. на стене девятиэтажного дома возле станции метро «Беляево». Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» ​организатор фестиваля стрит-арта MOST Иван Пантелеев.

​«Граффити мексиканского художника Фарида Руэда украсило девятиэтажный дом по адресу: ул. Профсоюзная, 87/49. На картине мексиканец изобразил медведя, у которого в лапах футбольный мяч в виде земного шара. Работа посвящена предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 г. Медведь олицетворяет Россию — хозяйку чемпионата. Высота рисунка составила ​​более ​30 м. Художник из Мексики использовал приемы полигональной графики, когда изображаемый объект будто бы состоит из геометрических фигур. Ф.Руэда нарисовал медведя на торце жилого многоэтажного дома в районе Коньково. Это очень впечатляющий рисунок», — заявил И. Пантелеев.

По его словам, в Мексике Ф.Руэда признан одним из самых известных художников в стиле стрит-арт. «Полотнами для мексиканца становятся городские дома и промышленные здания. Для художника стрит-арт — способ передать свое бережное отношение к природе. Именно поэтому главными персонажами его работ чаще становятся дикие животные, птицы, обитатели водного мира. Также в его работах находят отражение многие мексиканские мифы и легенды. Работает Ф.Руэда в самых разных стилях: от живописи и акварели до гравюры и фрески», — добавил организатор фестиваля.

В комитете общественных связей Москвы отметили, что яркие картины художников стрит-арта будут напоминать москвичам о ЧМ-2018.

«Приезд в Москву знаменитых уличных художников — большое событие для города, которое мы решили приурочить к чемпионату мира по футболу. Яркие и неординарные авторские картины будут долго напоминать москвичам о большом футбольном празднике, который пройдет этим летом в Москве», — отметили в пресс-службе комитета, при поддержке которого проходит фестиваль стрит-арта.

Граффити к ЧМ-2018 рисуют в рамках фестиваля стрит-арта MOST, который продлится в Москве до середины июня. За время фестиваля авторские граффити появились д. 1/5 на ул. Солженицына, а также на д. 21 на проспекте Маршала Жукова. Автором работ выступил аргентинец Мартин Рон, который входит в десятку лучших уличных художников мира.