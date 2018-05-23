Граффити высотой 30 м с изображением медведя с мячом нарисовал в Москве мексиканец к ЧМ-2018 

Граффити высотой 30 м, на котором изображен медведь с мячом, появилось к чемпионату мира по футболу 2018 г. на стене девятиэтажного дома возле станции метро «Беляево». Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» организатор фестиваля стрит-арта MOST Иван Пантелеев.
«Граффити мексиканского художника Фарида Руэда украсило девятиэтажный дом по адресу: ул. Профсоюзная, 87/49. На картине мексиканец изобразил медведя, у которого в лапах футбольный мяч в виде земного шара. Работа посвящена предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 г. Медведь олицетворяет Россию — хозяйку чемпионата. Высота рисунка составила более 30 м. Художник из Мексики использовал приемы полигональной графики, когда изображаемый объект будто бы состоит из геометрических фигур. Ф.Руэда нарисовал медведя на торце жилого многоэтажного дома в районе Коньково. Это очень впечатляющий рисунок», — заявил И. Пантелеев.
По его словам, в Мексике Ф.Руэда признан одним из самых известных художников в стиле стрит-арт. «Полотнами для мексиканца становятся городские дома и промышленные здания. Для художника стрит-арт — способ передать свое бережное отношение к природе. Именно поэтому главными персонажами его работ чаще становятся дикие животные, птицы, обитатели водного мира. Также в его работах находят отражение многие мексиканские мифы и легенды. Работает Ф.Руэда в самых разных стилях: от живописи и акварели до гравюры и фрески», — добавил организатор фестиваля.
В комитете общественных связей Москвы отметили, что яркие картины художников стрит-арта будут напоминать москвичам о ЧМ-2018.
«Приезд в Москву знаменитых уличных художников — большое событие для города, которое мы решили приурочить к чемпионату мира по футболу. Яркие и неординарные авторские картины будут долго напоминать москвичам о большом футбольном празднике, который пройдет этим летом в Москве», — отметили в пресс-службе комитета, при поддержке которого проходит фестиваль стрит-арта.
Граффити к ЧМ-2018 рисуют в рамках фестиваля стрит-арта MOST, который продлится в Москве до середины июня. За время фестиваля авторские граффити появились д. 1/5 на ул. Солженицына, а также на д. 21 на проспекте Маршала Жукова. Автором работ выступил аргентинец Мартин Рон, который входит в десятку лучших уличных художников мира.