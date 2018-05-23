На эспланаде появится трехметровый медведь

Увидеть символ пермского края все желающие смогут только 12 и 13 июня на эспланаде, на пересечении Ленина и Попова. После этого мишка уедет путешествовать по городам.

Автор арт-объекта мастер Алексей Васюков создал его из простых резиновых покрышек. Это будет гигантский медведь весом 500 кг. Из них 300 кг весит каркас и 200 кг — обшивка. По замыслу автора медведь изображен нападающим. Таким способом он хотел показать силу жителя пермских лесов.

— Медведь — символичное животное, — рассказал художник 59.ru. — По легенде это тотем — праотец коми-пермяцкого народа. Форма медведя достаточно лаконична и работать с ней довольно просто. Несмотря на то, что я создаю скульптуры из разных материалов, — камня, металла и даже снега, мне нравится работать с таким простым, дешевым и бросовым материалом как резина. Ее можно успешно реализовать в творчестве, появляется много идей. И это даже интересней, чем бронза! А для коммерческих заказов работаю с более сложными материалами, причем любыми — камнем, металлом, деревом.

Арт-объект еще не закончен, у мишки пока нет головы.

— Как только закончим, медведь будет готов к презентации и фотосессиям. А потом мы повезем его на фестивали. Сначала в Златоуст на большой Бушуевский фестиваль, а дальше и по другим городам — по кузнечным выставкам и ярмаркам. Может быть, где-то и останется на постоянное жительство.

Алексей Васюков является профессиональным художником и мастером. В его биографии — участие в международных фестивалях в России, Китае и Норвегии. Работы Алексея можно было увидеть на Пермском Кубке России по ледовой скульптуре и в конкурсе песочной скульптуры на «Белых ночах». Кстати, скульптура «Землячок Лукьян», которая установлена на набережной сделана не без его участия.