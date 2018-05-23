Уникальный опыт исцеления. Красноярские кардиохирурги представили прорывной доклад

Выступление Павла Теплова, завотделением федерального кардиоцентра Красноярска, было признано лучшим из 30 докладов, которые ведущие кардиохирурги страны сделали во время Дня детского сердца. Эта всероссийская акция проводится национальным центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

Каждый год в России рождаются тысячи детей с врожденным пороком сердца. В том числе и с такими отклонениями, которые требуют немедленной операции. Если ее не провести, 70% детей погибают в первый год жизни.

На телемосте, состоявшемся в День детского сердца, красноярские кардиохирурги представили свой опыт лечения опухоли средостения. Этот случай — уникальный: патологию у еще не родившегося ребенка врачи обнаружили во время обследования его мамы. Опухоль сдавливала сердце плода и не давала ему развиваться. Врачи кардиоцентра, детской краевой больницы и центра медицинской генетики разработали план лечения, которое началось еще внутриутробно. Заболевание удалось полностью излечить. Новорожденная девочка растет, нормально развивается и в плане здоровья не отличается от других детей.

Доклад, в котором был описан этот случай, признан лучшим, опыт красноярских врачей высоко оценен коллегами.