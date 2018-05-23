Кейт Бланшетт, Сандра Буллок и Энн Хэтэуэй на премьере «8 подруг Оушена»

Словно вспомнив об акции протеста в Каннах, главные героини мероприятия взялись за руки и приобняли друг друга в знак женской солидарности, а после нескольких официальных фото не могли сдержать смеха — за время съемок актрисы стали настоящей командой. И все же на фоне остальных выделялись своими эффектными образами Кейт в лиловом бархатном костюме-двойке Salvatore Ferragamo и Сандра в светло-изумрудном комбинезоне Elie Saab — с нетерпением ждем новых совместных выходов «подруг Оушена».