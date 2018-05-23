Кейт Бланшетт, Сандра Буллок и Энн Хэтэуэй на премьере «8 подруг Оушена» 

Отгремел 71-й Международный каннский кинофестиваль, и председательница его жюри Кейт Бланшетт смогла отправиться в промотур «девчачьего» блокбастера «8 подруг Оушена». Актриса вместе с Сарой Полсон, Аквафиной, Сандрой Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и Минди Калинг представила картину на фотоколле в нью-йоркском Метрополитен-музее.
Словно вспомнив об акции протеста в Каннах, главные героини мероприятия взялись за руки и приобняли друг друга в знак женской солидарности, а после нескольких официальных фото не могли сдержать смеха — за время съемок актрисы стали настоящей командой. И все же на фоне остальных выделялись своими эффектными образами Кейт в лиловом бархатном костюме-двойке Salvatore Ferragamo и Сандра в светло-изумрудном комбинезоне Elie Saab — с нетерпением ждем новых совместных выходов «подруг Оушена».