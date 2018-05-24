Сандра Булллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй на фотоколле «8 подруг Оушена»

К выбору платьев для важного мероприятия звезды подошли ответственно, подобрав именно те наряды, которые подчеркнули их достоинства.

Сандра Буллок надела шикарный ярко-зеленый комбинезон Elie Saab, Кейт Бланшетт выбрала белую блузу. бархатный брючный костюм прямого кроя Salvatore Ferragamo и подобрала к нему контрастные туфли Aquazzura. Сара Полсон сделала ставку на черно-белый наряд от Michael Kors, а Энн Хэтэуэй остановила свой выбор на белом костюме их приталенного топа с баской и юбки в пол.

Напомним, по сюжету «8 подруг Оушена», героиня Сандра Дебби Оушен выходит их тюрьмы и собирает команду, чтобы украсть драгоценное колье на ежегодном Met Gala в Нью-Йорке.