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Сандра Булллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй на фотоколле «8 подруг Оушена»
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Сандра Булллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй на фотоколле «8 подруг Оушена» 

Grazia 10 минут назад
Фото: Grazia
К фотографам и прессе вышли Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Минди Калинг, Сара Полсон и Аквафина. Ранее актрисы уже презентовали картину на выставки CinemaCon, которая прошла в прошлом месяце в Лас-Вегасе.
К выбору платьев для важного мероприятия звезды подошли ответственно, подобрав именно те наряды, которые подчеркнули их достоинства.
Сандра Буллок надела шикарный ярко-зеленый комбинезон Elie Saab, Кейт Бланшетт выбрала белую блузу. бархатный брючный костюм прямого кроя Salvatore Ferragamo и подобрала к нему контрастные туфли Aquazzura. Сара Полсон сделала ставку на черно-белый наряд от Michael Kors, а Энн Хэтэуэй остановила свой выбор на белом костюме их приталенного топа с баской и юбки в пол.
Напомним, по сюжету «8 подруг Оушена», героиня Сандра Дебби Оушен выходит их тюрьмы и собирает команду, чтобы украсть драгоценное колье на ежегодном Met Gala в Нью-Йорке.
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