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Антисанитарные условия выявлены в детском саду в Приморье
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Антисанитарные условия выявлены в детском саду в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
По жалобе жительницы Приморья прокуратура города Артема организовала проверку и выявила нарушения в деятельности детского сада в поселке Заводской, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В результате нее в адрес главы городского округа, а также и.о. заведующего детским садом внесены представления об устранении нарушений. Руководство учреждения приняли необходимые меры по устранению нарушений и произвели дезинфекция помещений.
Также в отношении должностных лиц образовательной организации были составлены административные протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
Результаты рассмотрения актов реагирования поставлены на контроль прокуратуры города.
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