Антисанитарные условия выявлены в детском саду в Приморье

По жалобе жительницы Приморья прокуратура города Артема организовала проверку и выявила нарушения в деятельности детского сада в поселке Заводской, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В результате нее в адрес главы городского округа, а также и.о. заведующего детским садом внесены представления об устранении нарушений. Руководство учреждения приняли необходимые меры по устранению нарушений и произвели дезинфекция помещений.

Также в отношении должностных лиц образовательной организации были составлены административные протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Результаты рассмотрения актов реагирования поставлены на контроль прокуратуры города.